«Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов

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Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, сообщает Интерфакс.

На 74-й минуте счет открыл Даниэль Карвахаль, на 83-й преимущество «Реала» в счете закрепил Винисиус Джуниор.

Последний матч в клубной карьере провел полузащитник «Реала» немец Тони Кроос. Он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. Последним его турниром в карьере будет чемпионат Европы в Германии летом этого года.

Победа сделала «Реал» 15-кратным победителем Лиги чемпионов (с учетом предшествовавшего ему Кубка чемпионов), мадридский клуб является рекордсменом по числу титулов в главном клубном турнире Европы. Второе место занимает итальянский «Милан» (7), в топ-5 также входят немецкая «Бавария», английский «Ливерпуль» (по 6), испанская «Барселона» (5).