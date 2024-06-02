«Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов

Футбол
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Футболисты испанского клуба со счетом 2:0 одолели немецкую «Боруссию» (Дортмунд) в финальном матче, передает Kazpravda.kz

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, сообщает Интерфакс.

На 74-й минуте счет открыл Даниэль Карвахаль, на 83-й преимущество «Реала» в счете закрепил Винисиус Джуниор.

Последний матч в клубной карьере провел полузащитник «Реала» немец Тони Кроос. Он вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. Последним его турниром в карьере будет чемпионат Европы в Германии летом этого года.

Победа сделала «Реал» 15-кратным победителем Лиги чемпионов (с учетом предшествовавшего ему Кубка чемпионов), мадридский клуб является рекордсменом по числу титулов в главном клубном турнире Европы. Второе место занимает итальянский «Милан» (7), в топ-5 также входят немецкая «Бавария», английский «Ливерпуль» (по 6), испанская «Барселона» (5).

#футбол #Реал #финал #Лига чемпионов

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