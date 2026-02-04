Реализация и планы программы AI-Sana

Интервью вице-министра науки и высшего образования РК Динары Щегловой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Динара Ринатовна, программа AI-Sana сегодня часто звучит в публичной повестке. В чем её ключевая идея и значение для системы высшего образования?

- Программа AI-Sana была иницирована Президентом в декабре 2024 года  — это системная мера государства как ответ на изменения, которые происходят в экономике и на рынке труда из-за развития искусственного интеллекта. Программа AI-Sana – это не курс и не про IT специальности, это уже больше идеология – каждый гражданин вне зависимости от его специальности и рода деятельности должен обладать навыками экологичного использования ИИ и понимать риски и возможности.

Наша задача — не просто дать студентам базовые знания об ИИ, а сформировать у них прикладные навыки, предпринимательское мышление и способность создавать реальные технологические решения. AI-Sana охватывает всю траекторию развития — от массового обучения основам ИИ до акселерации университетских стартапов. По сути, мы выстраиваем новую модель подготовки кадров, от просто передачи знаний — к формированию мышления, когда университет становится средой, где рождаются прикладные решения, исследования и технологические продукты, ориентированные на экономику будущего и приоритеты страны.

- Каких результатов удалось достичь по итогам первого этапа программы в 2025 году?

- 2025 год стал ключевым стартовым этапом программы. Впервые в истории системы высшего образования Казахстана мы обеспечили массовый охват студентов базовыми ИИ-компетенциями. По итогам года: обучено 576 567 студентов; получено 668 382 сертификата по курсам искусственного интеллекта; в программу были вовлечены более 100 организаций высшего и послевузовского образования. Это не пилот и не эксперимент — это полноценное масштабирование ИИ-образования на национальном уровне.

- За счёт каких платформ и партнёров удалось обеспечить такой масштаб?

- Эволюция ИИ происходит каждый день и это глобальная сфера, поэтому нам было важно дать студентам доступ к лучшим мировым практикам и современным инструментам, и мы понимаем, что это возможно, только сотрудничая с мировыми компаниями, которые занимаются собственными разработками в сфере ИИ и ежедневно пополняют свои базы знаний.

Обучение первого (базового) этапа в рамках AI-Sana проходило на ведущих международных и национальных образовательных платформах — GOOGLE, NVIDIA, Coursera, Huawei, а также на площадке Astana Hub. Кроме того, вузы использовали и собственные курсы, разработанные с учётом своей специфики. Более 600 тысяч сертификатов было выдано нашими партнерами после успешного прохождения тестирования.

- Как программа AI-Sana повлияла на развитие университетских стартапов?

- Практическая составляющая — один из ключевых результатов программы. Студенты, пройдя только базовый курс ИИ, уже начали создавать ИИ решения, и это не только студенты ИКТ, среди них есть и студенты, обучающиеся на медицинских, аграрных, педагогических и других специальностях.

На сегодня в 75 вузах инициирована разработка 229 ИИ-стартапов, в которых задействовано более 900 студентов участников. Проекты охватывают: образование и здравоохранение, агропромышленный комплекс, энергетику, FinTech и GovTech, креативные индустрии и социальную сферу. Мы видим результаты первого этапа и ожидаем, что по окончанию всех этапов программы AI-Sana появится еще больше перспективных проектов, которые внесут свой вклад в экономику страны.

- Что изменится во втором этапе AI-Sana?

- Если первый этап был ориентирован на массовое освоение базовых знаний, то второй этап — это переход к прикладным компетенциям и технологическому предпринимательству. Второй этап интегрирует элементы стэнфордской модели технологического предпринимательства и университетской акселерации.

Реализация второго и третьего этапа акселерационной программы стала возможной за счет поддержки ОФ «Қазақстан халқына». Благодаря финансированию Фонда нам удалось привлечь международного эксперта Пола Кима - автора собственной методологии в области технологического предпринимательства. Пол Ким долго время являлся деканом школы предпринимательства в Стэнфордском университете и последние годы посвятил стартапам в сфере ИИ. Его методика легла в основу программы AI-Sana и поможет студентам пройти путь от идеи до масштабируемого проекта.

- Как программа связана с приоритетами развития экономики?

- AI-Sana напрямую синхронизирована с национальными приоритетами. Мы определили 8 приоритетных отраслей и 4 межотраслевых направления, чтобы студенческие проекты и стартапы имели дальнейшую траекторию государственной поддержки. Государственные органы и квазигосударственный сектор будут выступать партнёрами и наставниками участников программы. Это позволит направлять студенческие идеи на решение реальных отраслевых задач, учитывать потребности конкретных секторов экономики и повышать практическую ценность разрабатываемых ИИ-решений.

Уже сегодня мы видим результаты сотрудничества, так например: стартап-проект в сфере HR и управление талантами Nova Geon (Карагандинский технический университет им. А. Сагинова). ИИ-решение используется для профориентации и HR-аналитики, помогая бизнесу принимать кадровые решения на основе данных. Успешно внедрён в школе Quantum и компании железнодорожного сектора DTJ.

Стартап-проект студентов общей практики медицины ZhanCare.AI (Медицинский университет Астана) — платформа с ИИ-ассистентом — уже запущена в пилотном режиме в двух клиниках (BN CLINICA и Dariger Plus), работает по коммерческим контрактам и используется для онлайн-консультаций, диагностики и управления лечением.

И таких примеров становится все больше и больше. Важно отметить, что около 8% проектов уже вышли на рынок или находятся на стадии масштабирования, а более 70% — на этапах идеи, прототипа и MVP. Это говорит о реальном потенциале коммерциализации университетских разработок.

- Какие ключевые шаги запланированы на 2026 год?

- В 2026 году программа переходит в активную фазу прикладной реализации. Планируется: отбор 100 тысяч студентов на второй этап; запуск программы «Интеллектуальные технологии и предпринимательское мышление»; отбор 60 тысяч студентов на третий этап; запуск программы «Цифровые решения отраслевых задач через ИИ и командное лидерство»; проведение республиканского конкурса «AI-Sana Leaders»; внедрение системного мониторинга результатов обучения и проектной деятельности.

- Как бы вы в целом охарактеризовали значение AI-Sana для Казахстана?

- AI-Sana — это не просто программа акселерации стартап проектов сфере ИИ, это программа национального масштаба, когда мы систему высшего образования трансформируем в акселерационную воронку и создаем целое поколение молодежи, которое будет смотреть на поставленные задачи с призмы, как повысить эффективность своего результата за счет применения инструментов ИИ. Она развивает университетскую ИИ-экосистему и создаёт условия для появления прикладных ИИ-решений в интересах государства и бизнеса.

Программа меняет саму роль университета — от места передачи знаний к пространству, где рождаются технологии, стартапы и прикладные решения для ключевых отраслей экономики. В долгосрочной перспективе AI-Sana — это формирование поколения специалистов, которые будут не потребителями технологий, а их создателями.

