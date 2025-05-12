Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правительстве РК

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Работа по формированию экспортно ориентированных производств ведется в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации крупных промышленных проектов, направленных на создание кластеров высокого передела в химической и металлургической отраслях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил, что в настоящее время реализуются 5 крупных инициатив с общим объемом инвестиций порядка $10 млрд и созданием свыше 8,7 тыс. постоянных рабочих мест.

В области Абай ведется строительство медеплавильного завода мощностью до 300 тыс. тонн катодной меди. Общий объем инвестиций достигает $1,5 млрд. Завод рассчитан на переработку концентратов с действующих месторождений Бозшаколь, Актогай и Востокцветмет. Предусмотрено создание свыше 1 тыс. постоянных рабочих мест. На сегодня проект включен в Единую карту индустриализации, проводятся мероприятия по подключению к инфраструктуре.

В Карагандинской области АО «Qarmet» реализует программу масштабной модернизации с увеличением объемов производства и выпуском новых видов продукции для машиностроительных и автомобилестроительных предприятий. Объем инвестиций составляет $3,5 млрд. До 2028 года планируется обеспечить добычу до 9 млн тонн угля, производство железорудного концентрата и стали – по 5 млн тонн ежегодно. Будет создано 2 тыс. новых рабочих мест. Ранее в результате проводимых работ в 2024 году полностью восстановлена производственная деятельность, завершены капитальные ремонты оборудования, добыча угля ведется на 7 шахтах из 8, что позволило увеличить ее объем на 7%.

В Костанайской области на базе АО «ССГПО» планируется строительство завода по производству горячебрикетированного железа мощностью 2 млн тонн в год с содержанием более 90% железа. Предприятие станет опорным объектом для внедрения экологически чистых технологий в металлургии. На сегодня прорабатываются вопросы поставки газа, подключения к инфраструктуре и источников финансирования с участием международных финансовых институтов. Общий объем инвестиций составляет до $1,2 млрд. В результате реализации проекта будет создано 1 тыс. постоянных рабочих мест.

В Западно-Казахстанской области реализуется проект по строительству обогатительно-производственного комплекса по выпуску хлорида калия на базе месторождения «Сатимола». Предприятие планируется вводить в эксплуатацию в четыре этапа с постепенным увеличением мощности до 12 млн тонн хлорида калия в год. На проекте ведутся буровые работы, получены земельные участки, запущены процессы по замораживанию пород, формируется внешняя инфраструктура. Общая стоимость проекта превышает $2,4 млрд. Планируется создание более 4 тыс. рабочих мест.

Премьер-министру также доложили о строительстве аммиачно-карбамидного комплекса ТОО «KazAzot Prime» в Мангистауской области. Проект позволит обеспечить потребности внутреннего рынка в минеральных удобрениях. По итогам реализации будет создано 700 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2029 году. Объем инвестиций составляет порядка $1,5 млрд.

В ходе совещания отмечена необходимость комплексного подхода к формированию современных промышленных кластеров.

«Новые проекты в этих секторах должны стать опорными точками индустриального роста, нацеленными на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрение современных технологий и формирование конкурентоспособных кластеров. Вокруг них должны активно развиваться предприятия малого и среднего бизнеса, сервисные компании, логистические центры и современная инфраструктура. Мы рассчитываем на мощный мультипликативный эффект, который позволит создать тысячи новых рабочих мест, оживить экономику целых регионов», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Государственным органам поручено обеспечить качественное сопровождение реализации проектов. Министерствам промышленности и строительства, национальной экономики – принять меры по обеспечению своевременного запуска всех проектов.

#кластер #промышленность #металлургия #проекты

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