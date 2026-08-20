«Доступный Интернет»: расширение цифровой инфраструктуры

Национальный проект «Доступный Интернет» предусматривает обеспечение населения и бизнеса высокоскоростным интернетом со скоростью не менее 100 Мбит/с, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Из 31 запланированного мероприятия к текущему моменту успешно выполнена уже 21 инициатива, в том числе в 2025 году обеспечены интернетом посредством спутниковой связью 362 села, мобильными операторами установлено 12 опор двойного назначения, устранено 743 «белых пятен» по Казахстану, внесены поправки в законы и нормативно-правовые акты РК, направленные на совершенствование регулирования отрасли связи, создание благоприятных условий для развития телекоммуникационной инфраструктуры, ускорение строительства волоконно-оптических линий связи и сетей мобильной связи, а также снижение административных барьеров при реализации инфраструктурных проектов.

В рамках соглашения с АО «Казахтелеком», подписанного в июне 2025 года, до конца 2027 года планируется обеспечить высокоскоростным интернетом более чем 3 тыс. сел с охватом 1,2 млн человек и 5,8 тыс. гособъектов на сумму 239 млрд теңге внебюджетных средств.

На сегодняшний день в 12 селах подведены волоконно-оптические линии связи и в 340 селах обеспечен доступ к интернету посредством спутниковой связи. Параллельно при поддержке Всемирного банка на сумму 83,9 млрд теңге реализуется проект субсидирования «последней мили». Он предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до населенных пунктов и домохозяйств в 1 123 селах, что позволит обеспечить высокоскоростным интернетом порядка 2,3 млн человек. На данный момент начаты работы по строительству волоконно-оптических линий связи до домохозяйств.

Сектор сотовой связи выполнил обязательства по развертыванию сетей 5G раньше срока, установив более 3 618 базовых станций в 20 городах страны. Все села с населением более 250 человек, а это 3 807 сел, поэтапно переводятся на стандарт 4G за счет предоставления налоговых преференций операторам, из них по состоянию на I полугодие 2026 года переведены на 4G 566 сел. В части развития международной инфраструктуры стартовали работы по прокладке подводной ВОЛС по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан – Казахстан (емкостью до 6 Тбит/с), строительство гипермагистрали «Запад-Восток» компанией Freedom Telecom выполнено уже на 58% (проложено 2 341 км), а АО «Казахтелеком» завершает на 99% строительство нового ЦОД уровня Tier III на 256 стоек в Астане.