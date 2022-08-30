Иллюстративное фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области

Два малолетних брата спрыгнули на ходу с грузового поезда в Жамбылской области. Один из них скончался, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мальчиков на вагонах движущегося грузового состава на перегоне “Тамды – Талас” 29 августа заметил 53-летний пастух. В 22:40 он сообщил об этом в транспортную полицию.

Полицейские незамедлительно приступили к поискам.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили 9-летнего мальчика вблизи села Билеколь, а его 7-летнего брата – рядом с железнодорожными путями близ станции Жума.

Дети были доставлены в Центральную больницу Таласского района. 7-летний мальчик погиб от полученных травм.

При проверке установлено, что родители несовершеннолетних разведены. Мальчики живут с матерью в селе Каратау. 29 августа находились в гостях у бабушки в селе Тамды Жамбылской области. Оставшись без присмотра, дети решили поехать к своему отцу, который живет в соседнем селе.

На станции Тамды мальчики взобрались на последний вагон грузового поезда. По пути следования, при наборе грузовым составом скорости, дети испугались и спрыгнули близ станции Жума.

По данному факту полицией начато досудебное расследование.

“Железная дорога является объектом повышенной опасности. Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей без присмотра на вокзалах, станциях, пассажирских платформах, вблизи железнодорожных путей. Помните, это опасно для их жизни!”, – напомнили транспортные полицейские.

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