Еще двух детей вынесли через окно

Фото: Polisia.kz

В городе Сатпаеве около двух часов ночи произошел пожар в квартире на первом этаже многоквартирного дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Во время патрулирования улиц сотрудники полиции Асет Абдуакитов и Нурболат Нургабыл заметили пламя, вырывающееся из окна квартиры.Они сразу направились туда.

К ним подбежала женщина, сообщившая, что в квартире остались трое маленьких детей. Получив наводку, полицейские приступили к операции по спасению детей. Открыв дверь, они обнаружили, что помещение полностью охвачено густым дымом и пламенем.

Один из полицейских нашел первого ребенка под кроватью и вынес его в безопасное место. Из-за того, что огонь уже охватил потолок второй комнаты, сотрудники вышли на улицу, сорвали металлическую решетку с окна и через окно вынесли еще двоих детей.

Возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет.