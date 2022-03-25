Государственный архив города Нур-Султана представил редкие документы, касающиеся празднования Наурыз мейрамы

в столице Казахстана.

– История и судьба Наурыз мейрамы в нашем городе чрезвычайно сложна, – говорит Сауле Бекетаева, начальник отдела информационно-разъяснительной работы столичного архива. – С 1926 по 1988 год он находился под полным запретом Советской власти и не отмечался всенародно. Чтобы снять оковы с весенних праздничных дней, потребовалось 62 года. С 1988 года, с разрешения руководства страны, Наурыз мейрамы по традиции стал праздником казахского народа, а представители разных этносов Казахстана стали открыто его отмечать как праздник прихода весны и восточного Нового года.

Как подчеркивает Сауле Бекетаева, официальное признание Наурыз получил 15 марта 1991 года после выхода Указа Президента Казахской ССР «О народном празднике весны – «Наурыз мейрамы», соглас­но которому 22 марта объявлен праздничным днем. В 2001 году он был объявлен государственным, а с 2009 года отмечается три дня подряд – 21, 22 и 23 марта. В феврале 2010 года 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта Международным днем Наурыза.

Наурыз отмечают многие народы мира с давних времен. По некоторым данным, Наурыз празднуется среди народов Средней Азии в течение пяти тысяч лет. Этот праздник называли по-разному: древние греки – «патрих», таджики – «гюль гардон», хорезмийцы – «наусарджи», казахи – «наурыз», татары – «нардуган», буряты – «сагаан сара», армяне – «навасарди», чуваши –«норис ояхе».

В работах Абу Райхана Бируни, Омара Хайяма и других ученых можно встретить сведения о праздновании Великого Дня улуса.

Например, персидские народы праздновали Наурыз в течение нескольких дней. В каждом людном месте горел огонь, в него вливалось масло, священник смотрел на семь зерен и предсказывал будущее. Наурыз стал праздником обновления, возрождения, когда избавляются не только от старой одежды и скарба, но и плохих мыс­лей, зависти, вражды.

Слово Наурыз в переводе с персидского означает «новый день». Казахский народ праздновал Нау­рыз в дни равноденствия.

Несмотря на то, что Наурыз отмечался на казахской земле много веков, и традиция передавалась из поколения в поколение, советское правительство признало этот праздник религиозным пережитком и категорически запретило праздновать его начиная с 1926 года. Солнечный весенний праздник тайно отмечался в казахских семьях, твердо придерживающихся традиций и обычаев. Таким образом, Наурыз мейрамы оставался запретным на казахской земле в течение 62 лет.

Казахстан впервые отметил Наурыз, как отмечено выше, в 1988 году. По воспоминаниям казахстанцев, во главе общественной инициативы по возрождению запрещенного праздника стоял секретарь ЦК Компартии Казахстана Узбекали Жанибеков.

Итак, в 1988 году по инициативе общественности народные гуляния в честь праздника Наурыз были впервые проведены в Алма-Ате и Алматинской области. А в следующем году праздник широко отмечался во всех областях Казахстана, в том числе и в Целиноградской.

В Государственном архиве города Нур-Султана хранятся уникальные ценные документы о первом праздновании Наурыз мейрамы в будущей столице Казахстана, носившей тогда название Целиноград. Это отчеты Целиноградского городского отдела культуры. В них отмечается, что впервые праздник Наурыз был отмечен в столице в 1989 году:

«В последнее время все больше внимания уделяется возрождению древних народных праздников и добрых народных традиций. Творческие работники Дворца целинников приняли активное участие в подготовке и проведении народного праздника Наурыз, который впервые отмечается в нашем городе 19 марта. Этот праздник – символ всеобщего обновления, торжества добра, духовного подъема».

Как свидетельствуют архивные документы, в 1989 году возвращенный народу праздник стал желанным для горожан. Он отмечался во всех вузах, техникумах, детских садах, школах, на главном предприя­тии города – «Целинсельмаше», в железнодорожных мастерских.

Сообщают документы: «Гостеприимно распахиваются перед участниками праздника казахские юрты с оформлением в национальном стиле, показываются национальные обряды, концерт­ные номера. Обществом «Тiл және мәдениет» с помощью городского отдела культуры установлены красочные юрты, где побывали гости праздника, выразившие большую благодарность за показанный концерт, обряды и угощения».

Красочно прошел 22 марта Наурыз и на площадках города у кинотеатра «Целинный», Дворца железнодорожников, на рынке по улице Сейфуллина, на станции Сороковой.

На центральной площади было установлено 9 юрт, 4 из них оформили культурные центры: казахский, чечено-ингушский, немецкий, корейский. Каждый из центров смог показать в оформлении юрт прикладное искусство своего народа. В концертной программе праздника прозвучали их песни и танцы.

В каждом городском празднике Наурыз активное участие принимали музеи – Сакена Сейфуллина, краеведческий, ими оформляются юрты, где выставляются экспонаты музеев. Выставки обязательно сопровождались интересным рассказом экскурсоводов.

В «Ауле батыра Богенбая» – так во время праздника называлась цент­ральная площадь города – главной юртой, которую оформили учащиеся­ и преподаватели педучилища, была, конечно же, белая юрта батыра Богенбая. В ней вывесили доспехи батыра.

Артисты областного Казахского музыкально-драматического теат­ра показали представление «Асыл мұра – қазынам» и концерт «Наурыз әнім – Наурыз сәнім».

Представители старшего поколения особенно радовались возрождению этого праздника. Молодые люди, которые раньше знали о многих национальных традициях только понаслышке, стали активными участниками весеннего торжества, которое пос­ле долгого перерыва вернулось в народную жизнь.

А вот что писала областная газета «Целиноградская правда». Это строки специального корреспондента Багдат Ильясовой («ЦП» от 21 марта 1989 года):

«9.00. От Дворца целинников отправляется в путь праздничная кавалькада, которая производит внушительное впечатление. На верховых лошадях, верблюдах, арбах, повозках мы видим знакомых незнакомцев – героев казахского народного эпоса. Возглавляет кавалькаду Асан кайгы – самый поэтический персонаж народных сказаний. Рядом с ним Жиренше-акын с красавицей Карашаш, легендарные героини знаменитых поэм Кыз-Жибек, Акжунус, Баян-Слу, Айман, Шолпан, Енлик. Тут же неунывающие, задиристые остроумцы Алдар Косе и Ходжа Насреддин, Тазша бала и Табыскан. В боевых шлемах и кольчуге, на богато украшенных скакунах защитники родной земли – Алпамыс, Кобланды и другие батыры. Здесь же на тройках и машинах – персонажи русских сказок и былин: Весна, Хозяйка Медной горы, Василиса Премудрая, Иван-царевич, Лель...

В сопровождении эскорта ГАИ вся эта процессия двигалась по цент­ральным улицам. Было несколько «точек» праздника: на улице Сейфуллина вблизи колхозного рынка (впоследствии – центральный рынок, ныне перенесенный), на улице Ленина (ныне Абая) у Дворца молодежи, у Дворца железнодорожников, кинотеатра «Целинный» и медицинского института. В районе колхозного рынка стояли юрты, готовили наурыз-коже, мясо по-казахски и кипятили чай в огромных самоварах. У кинотеатра «Целинный» тоже были украшенные юрты, их привезли из Шалкарского и Воздвиженского совхозов.

На улице Сейфуллина поставили качели алтыбақан и сцену, где выступали самодеятельные коллективы. Здесь же провели обряд тұсау кесер (разрезание пут) малышу Еркену Бокину…

Этого малыша можно назвать первооткрывателем, первопроходцем. А привычный бытовой обряд поднялся до значения символа: собравшиеся увидели в нем знак возрождения Наурыза.

16.00. Апогей праздника. Над городом пролетает самолет, несущий изображение змеи – символа наступившего года».

А вот как отмечался Наурыз в первый раз после объявления Акмолы столицей, в 1998 году. Было организовано театрализованное представление. Суть его в том, что Зима вступает в поединок с Весной, кажется, что Хлад и Мрак сильнее духа огня, но он не отступает, падает и поднимается вновь, и теплый свет солнца одолевает, наконец, темное, косное, злое.

Победу света славит акын, воздающий должное силе и стойкости жизни, ее всепобеждающей мощи. И, как бы закрепляя эту победу, мудрая Ак Ане совершает древний «Алас» – обряд очищения, изгоняя огнем затаившиеся силы зла, греха, смертоносной вражды, грязных помыслов, и утверждая веру, надежду, миролюбие, радость. Смена времен года, начало нового отсчета времени всегда несли в себе знак перемен и в жизни человеческого сообщества, а не только в природе, что и отразил этот обряд, не менее древний, чем сам Наурыз, уходящий корнями в легенды и верования тюрков…

На сцену выходили глашатаи со старинными кернеями и актеры-ведущие, приглашали всех к участию: «Слушайте все! – пели трубы. – Начинается великий день, во все концы страны спешат гонцы, они несут весть о празднике. Весна идет!»

Вечные, как сама природа, как история человечества, пожелания Кадыра-баба естественно сопрягаются с надеждами на новую достойную жизнь, воплощенными в символической мощной фигуре барса, и не случайно именно этот символ нес, как знамя, один из батыров в старинных доспехах. Так праздник весны и мира – Наурыз – в первый раз начинался в новой столице Казахстана.

«Отныне и навеки здесь, в центре необъятной Степи, бьется сердце нашей родины. Отсюда Казахстан будет определять свою историческую судьбу в преддверии третьего тысячелетия. Новый год пришел в новую столицу!» – провозглашал ведущий.

В разные годы во время празднования Наурыза в нашем городе проводились концерты, айтысы, спортивные игры и обряды. В

1989-м году это был обряд тұсау кесер, в 91-м у кинотеатра «Целинный» устроили Алтын той (золотую свадьбу) супругов Аппасовых, которые прожили вместе полвека и вырастили семерых детей. А в 1992 году частью праздника стала свадьба – настоящая: поженились студент ЦИСИ Примбай Жанаев и студентка ЦГМИ Фирюза Мусаева. Торжество прошло опять-таки у кинотеатра «Целинный», сопровож­далось обрядами беташар, шашу, жыртыс. Стол накрыли в юрте, молодых поздравляла городская администрация.

По словам Сауле Бекетаевой, Нау­рыз – праздник, пришедший к нам из глубины веков, передает духовные ценности народа, пробуждает в нас стремление понять таинственный мир кочевой культуры.