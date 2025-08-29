Коллаж: Kazpravda.kz

В ходе выступления Президент отметил, что по сути, реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства в Казахстане. Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени.

«Высказывались многочисленные предложения выйти на референдум с проектом новой Конституции, не ограничивать себя поправками в Основной закон. Эти предложения не были лишены смысла, юридически выглядели вполне обоснованными, а в политическом плане – достаточно привлекательными с точки зрения популяризации власти. Однако мною было принято решение осуществить реформу Конституции 1995 года, а ее смысловую основу оставить в силе. Это было сделано для демонстрации нашей неизменной приверженности основополагающим положениям Конституции, в интересах высших ценностей нашего государства – единства народа, обеспечения его спокойной и благополучной жизни, а также внутриполитической ситуации. Благодаря этому решению мы празднуем 30-летие Конституции», – сказал Глава государства.

Тем не менее, как он отметил, положения Конституции, которые уже не соответствовали новым политическим реалиям и новым задачам всесторонней модернизации общества, были поставлены на утрату в ходе референдума.