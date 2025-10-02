Регион делает ставку на туризм

Туризм
13
Азамат Букетов, область Абай

Под председательством акима региона Берика Уали состоялось совещание, в ходе которого обсуждалось развитие местного туристического потенциала.

фото пресс-службы акимата области Абай

Как подчеркивалось на совещании, в нынешнем Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства уделил особое внимание развитию туризма.

– Туризм – одно из важнейших направлений социально-экономического развития страны, – отметил аким. – В соответствии с поручением Президента акимат области в этом году уделил большое внимание работам по благоустройству рекреационных зон Алаколя. С марта я лично несколько раз посещал данный регион и проводил выездные совещания. Учитывая, что с 2018-го на побережье не проводились ремонтные работы, из областного бюджета было выделено 658 миллионов тенге. В развитии туризма особая роль принадлежит предпринимателям. Поэтому мы посчитали важным встретиться с бизнесменами региона, чтобы обсудить насущные проблемы отрасли и совместно найти пути их решения.

В ходе совещания руководитель областного управления туризма Марат Кабаков рассказал о развитии туризма в регионе и планах по развитию баз отдыха на озере Алаколь.

По словам спикера, в настоящее время в регионе уделяется особое внимание развитию туризма, в том числе проводится масштабная работа по благоустройству побережья Алаколя. Для укрепления инфраструктуры побережья из областного бюджета были выделены средства на ремонт местного Арбата, создание новых общественных пространств, средний ремонт улиц, установку пирсов и санитарную очистку побережья.

Кроме того, разработана Дорожная карта на 2025–2027 годы, в которую включены проекты общей стоимостью 8,4 млрд тенге. Среди них – строительство новой линии электропередачи, полигона твердых бытовых отходов, очистных сооружений, спасательной станции и пожарного депо.

В ходе совещания директор областной палаты предпринимателей Максат Суйчинов, директор турис­тической компании S.G. travel Айман Жакупова и владельцы туристических объектов высказали свои предложения по улучшению ситуации в сфере туризма региона.

В частности, были подняты вопросы развития таких направлений, как продвижение исторических мест, научного туризма в Курчатове, улучшение дорог и интернет-связи, установка информационных указателей, подготовка гидов и повышение качества услуг, расширение детского туризма, поддержка предпринимателей и экологического туризма.

– Сегодняшняя встреча имеет для нас особое значение. Впервые на уровне области Абай представители туристической сферы и руководство региона собрались за одним столом. Это важный шаг для развития отрасли, начало открытого диалога, – отметила директор туристической компании S.G. travel Айман Жакупова.

По итогам совещания глава региона подчеркнул, что все поднятые вопросы и предложения будут учтены.

– Думаю, сегодня состоял­ся открытый и содержательный разговор. Были высказаны ценные мнения. Акимат всегда готов к открытому взаимодействию с бизнесом и партнерству. В сфере туризма действительно есть наболевшие проблемы. Наша общая цель – привлечь туристов к достопримечательностям области Абай, превратить ее в один из туристических регионов республики, – резюмировал Берик Уали.

#область Абай #туризм #Берик Уали

Популярное

Все
Томография для артефактов
Итоги встречи с «Реалом»
Объединенные творчеством
Будни уникального путепровода
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Борьба с наркоманией дает результаты
Шахматная дипломатия в действии
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
А я и здесь не промолчала
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
В Шымкенте строят канал Каусар
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
День труда
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Вдохновляя на путешествия
Для чего Казахстану новый горнолыжный курорт
Более 5 тысяч туристов прибыли в Алматы на матч «Кайрат» – …
Проект Voice Beyond Horizon представит многомиллионной ауди…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]