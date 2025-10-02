Как подчеркивалось на совещании, в нынешнем Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства уделил особое внимание развитию туризма.

– Туризм – одно из важнейших направлений социально-экономического развития страны, – отметил аким. – В соответствии с поручением Президента акимат области в этом году уделил большое внимание работам по благоустройству рекреационных зон Алаколя. С марта я лично несколько раз посещал данный регион и проводил выездные совещания. Учитывая, что с 2018-го на побережье не проводились ремонтные работы, из областного бюджета было выделено 658 миллионов тенге. В развитии туризма особая роль принадлежит предпринимателям. Поэтому мы посчитали важным встретиться с бизнесменами региона, чтобы обсудить насущные проблемы отрасли и совместно найти пути их решения.

В ходе совещания руководитель областного управления туризма Марат Кабаков рассказал о развитии туризма в регионе и планах по развитию баз отдыха на озере Алаколь.

По словам спикера, в настоящее время в регионе уделяется особое внимание развитию туризма, в том числе проводится масштабная работа по благоустройству побережья Алаколя. Для укрепления инфраструктуры побережья из областного бюджета были выделены средства на ремонт местного Арбата, создание новых общественных пространств, средний ремонт улиц, установку пирсов и санитарную очистку побережья.

Кроме того, разработана Дорожная карта на 2025–2027 годы, в которую включены проекты общей стоимостью 8,4 млрд тенге. Среди них – строительство новой линии электропередачи, полигона твердых бытовых отходов, очистных сооружений, спасательной станции и пожарного депо.

В ходе совещания директор областной палаты предпринимателей Максат Суйчинов, директор турис­тической компании S.G. travel Айман Жакупова и владельцы туристических объектов высказали свои предложения по улучшению ситуации в сфере туризма региона.

В частности, были подняты вопросы развития таких направлений, как продвижение исторических мест, научного туризма в Курчатове, улучшение дорог и интернет-связи, установка информационных указателей, подготовка гидов и повышение качества услуг, расширение детского туризма, поддержка предпринимателей и экологического туризма.

– Сегодняшняя встреча имеет для нас особое значение. Впервые на уровне области Абай представители туристической сферы и руководство региона собрались за одним столом. Это важный шаг для развития отрасли, начало открытого диалога, – отметила директор туристической компании S.G. travel Айман Жакупова.

По итогам совещания глава региона подчеркнул, что все поднятые вопросы и предложения будут учтены.

– Думаю, сегодня состоял­ся открытый и содержательный разговор. Были высказаны ценные мнения. Акимат всегда готов к открытому взаимодействию с бизнесом и партнерству. В сфере туризма действительно есть наболевшие проблемы. Наша общая цель – привлечь туристов к достопримечательностям области Абай, превратить ее в один из туристических регионов республики, – резюмировал Берик Уали.