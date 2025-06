фото пресс-службы акимата Туркестанской области

На II форуме индустриально-инновационного сотрудничества «Центральная Азия – Китай» Туркестанская область в первый же день подписала меморандумы по воплощению в жизнь трех крупных проектов на общую сумму в 300,7 млн долларов. В частнос­ти, планируется строительство Восточной объездной дороги у Туркестана и автотрассы от границы с Узбекистаном по маршруту Шардара – Арыс. Этими инфраструктурными проектами заинтересовалась китайская компания China Railway Asia – Europe Construction Investment Co. Ltd.

Еще один масштабный проект – создание казахстанско-китайского современного ин­дустриального парка масличных культур в рамках инициативы «Пояс и путь». Его стоимость составляет 140,7 млн долларов, а реализация позволит открыть 500 новых рабочих мест. Партнером в проекте выступила компания Jinxin (Xi’an) Seed Technology Co., Ltd. Также планируется открытие филиа­ла трансграничного центра товаров в Центральной Азии. Сумма инвестиций – 160 млн долларов. Проект обеспечит создание 1 000 рабочих мест. Претворять его на практике предстоит Portuguese-speaking (Xi’an) Technology Development Co., Ltd.

Выбор Туркестанской области в качестве площадки для диалога с бизнес-кругами Китая неслучаен. Регион последовательно развивает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Поднебесной. Накануне представители области посетили Пекин и ряд промышленных зон Китая. Делегация провела десятки встреч, переговоров, побывала на предприятиях, обсудила перспективы развития промышленного и аграрного секторов, а также продвижение экспортного потенциала региона.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил, что между Казахстаном и Китаем установлены прочные деловые связи. Туркестанская область открыта для инвестиций, активно развивает партнерство и готова к индивидуальной работе с каждым инвестором, предоставляя всестороннюю поддержку предпринимательским инициативам.

В рамках визита были обсуждены совместные проекты в агропереработке, логистике и зеленой энергетике. Особое внимание уделено переработке мяса и расширению экспортных поставок. Животноводы региона уже экспортируют в Китай мясо, молочную продукцию и корма. С 2024 года значительно вырос экспорт растительных масел.

Казахстанская сторона предложила создать современные предприятия полного цикла по переработке мяса и побочной продукции – шкур, костей и прочего. Китай готов предоставить для этого передовые технологии.

Также интерес инвесторов вызвали проекты в сфере садоводства. Китайская компания планирует создать агропарк по выращиванию черешни. Уже заложено свыше 100 га садов, в 2024 году получен первый урожай. Партнеры намерены внедрять технологии капельного орошения, интенсивной посадки и переработки. Интенсивное садоводство получает государственную поддержку, делая его перспективным экспортным направлением.

Обсуждались и проекты в хлопковой отрасли. В центре внимания – внедрение водосберегающих технологий и создание текстильного кластера. В условиях трансформации отрасли и роста конкуренции на мировом рынке это направление приобретает особую актуальность.

Среди новых достижений – договоренность о глубокой переработке чеснока в Туркестанской области. Делегация области провела встречу в Цзинине (провинция Шаньдун) с руководством компании Wanglin Group – мирового лидера по производству чеснока. Обсуждались совместные проекты по его выращиванию и переработке, строительству перерабатывающих предприятий и развитию экспортной логистики. Результатом встречи стало соглашение о создании агропромышленного кластера, увеличении посевных площадей под чеснок, заключении долгосрочных контрактов с местными фермерами и экспорте готовой продукции.

Компания Qingdao Sigma Chemical Co., Ltd. – один из лидеров по выпуску сельскохозяйственных удобрений и экологически чистой химической продукции. В ходе ее посещения и встречи с руководством Нуралхан Кушеров особое внимание уделил вопросам борьбы с саранчой и химизации сельского хозяйства в регионе. Площадь орошения в области увеличивается из года в год, что в свою очередь актуализирует потребность в новых технологиях и безопасной продукции. Аким предложил совместно осуществить ряд проектов.

Кроме того, представители Туркестанской области посетили заводы компаний Shandong Huasheng Zhongtian и Shandong Kamoya Smart Culture and Tourism Technology Co., Ltd. На первом производят сельхозтехнику, опоры для ЛЭП и системы уличного освещения, в том числе солнечные светодиодные лампы. На втором – модульные и мобильные туристические объекты, в том числе капсульные дома. В рамках сотрудничества с компанией BNK Group Ltd Llp начат совместный проект по сборке капсульных домов в Туркестане под брендом Khan tau. Первая партия уже готова к отправке в регион.

Аким области подчеркнул важность внедрения современных технологий и оборудования для модернизации инфраструктуры. Только в минувшем году в области установлено более 21 тыс. уличных светильников. Нынче планируется дополнительно установить еще 7 522. Использование зарубежных технологий рассматривается как важный шаг на пути к технологическому прогрессу.

По итогам визита стороны обменялись предложениями, обсудили трансфер технологий, запуск новых производств и обучение кадров. Руководство Туркестанской области нацелено на улучшение качества жизни населения через развитие партнерства и привлечение инвестиций. Подписан ряд соглашений и предварительных договоренностей. Ожидается, что часть проектов начнет осуществляться уже в ближайшее время.