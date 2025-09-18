Парсахан Алдияров, сотрудник пожарной части № 9 села Смирново Аккайынского района, в одиночку сдвинул с места и протянул по рельсам три железнодорожных вагона общим весом 70 тонн. Это не трюк циркового силача и не шоу ради аплодисментов. Это личное посвящение в честь 30-летнего юбилея Министерства по чрезвычайным ситуациям, ровесником которого является сам герой.

Парсахан привык побеж­дать. Для него спорт – часть профессии.

– Спасатель, – считает он, – обязан быть в отличной физической форме. Когда идешь в огонь или воду, от твоей выносливос­ти зависят человеческие жизни.

Многотонные составы тянут мощными локомотивами. А здесь один человек взял на себя роль тепловоза и победил. Его рекорд наглядно доказал, что профессия пожарного требует не только мужества, но и постоянной работы над собой.

– Этот рекорд – мой подарок и коллегам, и всем, кто верит в силу духа, – сказал Парсахан Алдияров после выступления.

Для зрителей это было зрелище, сравнимое с чудом. Для коллег – символ профессии. Для самого Парсахана – проверка себя.