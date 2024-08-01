Рекордные просмотры зафиксировали отечественные телеканалы из-за Олимпиады в Париже

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанцы смотрят прямые трансляции на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly, «Хабар» и «Ел арна».

«Хабар» и «Ел арна» начали прямую трансляцию 26 июля.

«Согласно данным K Research Central Asia, за пять дней телеканалы провели 24 трансляции по 8 дисциплинам, привлекая общую аудиторию в 1,3 млн человек. Особый интерес вызвали соревнования по боксу, которые на «Хабаре» посмотрело 229,4 тысячи человек, а на «Ел арна» — свыше 254 тысяч человек. На сайте агентства трансляции посмотрели более 1,1 млн человек, а на платформе YouTube — свыше 4,4 млн человек. Общая аудитория всех трансляций на площадках агентства «Хабар» за 5 дней составила 32 миллиона», - говорится в сообщении.

Рекордные показатели на телеканалах «Казахстан» и Qazsport. По результатам анализа на этих площадках Олимпийские игры посмотрели более 6 млн человек, из которых 4,4 млн смотрели прямые трансляции по телевидению, а более 1,4 млн — через официальные сайты и мобильное приложение Qazaqstan.tv. Контент, опубликованный на страницах социальных сетей, собрал 65 миллионов просмотров.

На Олимпийских Играх сейчас работают 26 комментаторов пяти телеканалов. Также в Париже находятся специальные съемочные группы телерадиокорпорации «Казахстан» и агентства «Хабар».