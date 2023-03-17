Рекордный объем аффинированного золота произвели казахстанские металлурги

Фото: businessmir.kz

В Казахстане отмечен рост добычи и производства золота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

По данным аналитиков, добыча золотосодержащей руды выросла на 19,5% и достигла 39,4 млн тонн за прошлый год. В то время выпуск аффинированного золота составил 73,2 тонны, показав годовой рост, равный 9,9%.

«Это тянет на рекорд: за предыдущие годы показатель не поднимался выше 69,8 тонны», - комментируют в Energyprom.kz.

В отчете говорится, что в сегменте переработки объем производства необработанного и полуобработанного золота достиг 129,6 тонны, прибавив 13% за год. Для сравнения, в 2018 и 2020 годах годовой рост производства в секторе был даже выше - в пределах 20%.