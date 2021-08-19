Религиозная грамотность как способ защиты себя и своих близких Официально 977 Виталий Муртазин

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Представьте, что ваш сын или дочь, брат, сестра в какой-то момент стали угрюмыми, агрессивными, у них пропал сон, поменялся круг общения и при этом они постоянно говорят о служении, некой высшей цели и тому подобное. И от весёлого жизнерадостного человека практически ничего не осталось. Скорее всего, причиной таких изменений могли стать деструктивные религиозные течения, и ваш родственник находится в большой опасности. Что делать в этом случае, рассказывает Толганай Мустафина – религиовед, член республиканской информационной разъяснительной группы, старший преподаватель кафедры философии ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва.



ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?



Религиозный экстремизм сродни вирусному заболеванию. Можно провести параллели с коронавирусом. Он появился, заражает людей, мы в ответ начинаем с ним бороться, изобретаем вакцины. Однако сам вирус никуда не уйдёт и, согласно физиологам, остается с нами навсегда. Нам же придётся постоянно проводить профилактику, заниматься лечением и так далее. Примерно то же самое происходит и с религиозным радикализмом.



Условно можно обозначить активное распространение радикальных релиигозных идеологий с конца 20 начала 21 столетия. По мнению эксперта теперь, как и с коронавирусом, полностью исчерпать эту проблему невозможно.



«Сейчас, например, мы ясно понимаем и на весь мир разоблачена негативная, пагубная деятельность террористической организации ИГИЛ, она поражена. Но, проблема религиозного радикализма, проблема религиозного экстремизма остаётся. И она может камуфлироваться под многие социальные, политические проблемы», - отмечает Толганай Вагизовна.



Именно поэтому в Казахстане реализуется Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы. Это логичный ответ на существующую террористическую угрозу, когда наши граждане поддаются пагубному влиянию деструктивных религиозных течений. Ведь информационно-разъяснительная работа должна вестись на постоянной основе со всеми слоями нашего населения. Подобную работу мы провели в Северо-Казахстанской области, координатором проекта выступила общественная организация «Колыбель Солидарности»



Ведь все мы помним истории, когда казахстанцы уезжали в ту же Сирию в точки боевых действий. Чтобы такие тенденции не приняли угрожающий масштаб, государство принимает программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму.



Первая программа реализовывалась с 2013 по 2017 гг., имела общий информационный характер. Работа была направлена на профилактику со всем населением в целом. В нынешней программе, принятой на 2018-2022 гг., внимание больше уделяется точечной работе с целевыми группами. Они наиболее подвержены влиянию различных деструктивных идеологий и течений. Это молодёжь, верующие, сотрудники государственных структур, самозанятое население. К каждой из этих категорий есть свой подход, который учитывает их особенности.



В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОПАСНОСТЬ?



Как правило, все деструктивные экстремистские течения придерживаются определённой идеологии. Их цель – не развитие личности и не духовность. Перед ними стоят определённые цели, связанные с захватом или дестабилизацией власти, финансовыми инструментами, влиянием и манипулированием.



И в этом заключается главное отличие таких течений от традиционных религий. Последние в своё время стали неким катализатором развития общества. Благодаря им, общество растет и развивается в духовном, социальном, ментальном и других аспектах.



И ровно наоборот, поступают экстремистские идеологии. Они стремятся деструктурировать общество. Как это проявляется? Происходит жесткое разделение жизни на религиозную и не религиозную. Людей делят на «плохих» и «хороших». Создают противоречивые настроения, когда человека фактически заставляют ненавидеть весь мир, кроме представителей своего «сообщества».



И поскольку всё это прикрывается какими-то социальными или политическими проблемами, представители этих течений быстро завоёвывают доверие и сеют смуту в обществе.



Это как с финансовыми пирамидами. Мошенники предлагают быстро и легко решить все ваши проблемы. Для этого достаточно лишь вложиться в их предприятие. Но что потом? Люди остаются ни с чем. Но если в этом случае вы теряете только деньги, то став жертвой экстремистких идеологий, вы можете потерять всё.



Соответственно, чтобы не стать жертвой финансовых мошенников, нужно повышать уровень финансовой грамотности. Чтобы не стать жертвой экстремистских религиозных течений, важно развивать грамотность религиозную. А для этого нужно, чтобы у нас развивались навыки критического мышления.



«Различные течения предлагают быструю пилюлю – спасение от всех проблем, комплексов, грехов. Причём очень быстро, если ты вступишь в нашу команду, организацию, станешь нашим представителем. И тогда проблемы твои решатся, ты будешь не одинок», – рассказывает Толганай Мустафина.



И вот здесь неинформированные люди, которые не используют свои навыки критического мышления, легко попадаются на удочку таких течений. Но помните, бесплатный сыр только в мышеловке.



КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ ПОД ВЛИЯНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ?



В целом, интерес к религии – это нормально. Но если в вашем окружении кто-либо, интересуясь религией, начинает кардинально менять свою жизнь, это первый тревожный звоночек.



Обращайте внимание на лексикон. Многие экстремистские течения навязывают свой, «правильный», по их мнению, язык. Соответственно, человек начинает применять не свойственные для него слова и речевые обороты.



Иногда может поменяться и образ жизни. Привычки питания, а также график сна и бодрствования. Как правило, радикальные течения предлагают жесткую «религиозную диету» или заставляют среди ночи слушать каких-то проповедников и совершать дополнительные ритуалы.



Также стоит обратить внимание на настроение. Если появляется агрессивность – это плохо. Как правило, если вы интересуетесь религией и живёте набожно, вы чувствуете лёгкость. Ваше состояние улучшается. От вас исходит положительная энергетика. Но если происходит обратное, нужно насторожиться.



Следующий важный момент – окружение. Если человек подвергается радикальным учениям, его окружение может очень быстро практически полностью поменяться. И хотя смена круга общения – это нормальное явление, не стоит забывать о том, что представители экстремистских религиозных течений стараются отгородить своих адептов от общения с другими. Ведь прежнее окружение может забить тревогу и начать критиковать всё происходящее.



Такой подход развивает у потенциального адепта полярное видение мира: есть только мы и чужие, только белое или чёрное.



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЁ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ВАШ РОДСТВЕННИК ПОПАЛ ПОД ВЛИЯНИЕ ДЕСТРУКТИВНОГО РЕЛИГИОЗНОГО ТЕЧЕНИЯ?



Сегодня в Казахстане во всех регионах страны функционируют управления по делам религии. При них созданы центры по вопросам религии. Именно эти организации занимаются своевременной реакцией на проявления религиозных структур, а также точечно работают с гражданами, которые являются сторонниками радикальной религиозной идеологии.



При центрах работают телефоны доверия. Также всю информацию можно найти в социальных сетях. Там же присутствует необходимый и полезный контент для пополнения знаний в сфере религии. При обращении к ним можно связаться с

компетентными специалистами: религиоведами, психологами, теологами. Причём это достаточно длительный процесс, и в будущем вам предстоит большая работа по, скажем так, наставлению на путь истинный. Ведь человек многие годы верил именно в то, что предлагало ему то или иное радикальное учение.



«Невозможно до конца утверждать, что человек полностью поменял своё мышление, полностью отказался от тех первичных своих убеждений», – отмечает Толганай Вагизовна.



Работа с такими гражданами ведётся на постоянной основе. И кто-то действительно, меняется, кто-то нет. Именно поэтому с людьми, попавшими под влияние деструктивных религиозных течений, важно и в дальнейшем поддерживать связь в целях профилактики.



И тут встаёт вопрос социализации. Ведь в обществе есть осуждение и неприятие таких людей. Мы должны понимать, что не каждый может критически оценить ситуацию. И вместо отторжения важно помочь такому человеку приобрести цель в жизни. Оказать ему поддержку, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Ведь именно отсутствие какой-то цели позволяет экстремистам манипулировать людьми.



Вернуть человеку прежний взгляд на вещи очень сложно. Тут важно участие психолога и массовое просвещение населения по вопросам религии. Профилактика должна вестись и уже ведётся на постоянной и системной основе. Это большой вклад в сохранение стабильности в обществе. И таким образом, находясь на этом поле работы, информационно-разъяснительные группы вносят свою лепту в развитие общества.

