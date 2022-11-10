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Экономика

Ремонт на КТК закончится через 2-3 недели – Алихан Смаилов

Тусупбекова Лаура
корреспондент

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, сообщил, что ремонт одного из выносных причальных устройств на Каспийском трубопроводном консорциуме завершится в течение 2-3 дней. Второе ВПУ будет отремонтировано в течение 2-3 недель, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Планировалось завершить ремонт двух ВПУ на КТК в октябре, но из-за сложных погодных условий эти работы приостанавливались. Я думаю, что в ближайшие два-три дня завершится ремонт на первом выносном причальном устройстве и сразу же после этого начнется ремонт второго ВПУ. И также в ближайшие, может быть, недели две-три и по нему должны быть завершены ремонтные работы», – сказал Смаилов.

Он напомнил, что для продуктивной работы КТК достаточно работы всего одного ВПУ, поэтому сколько страна добывала, столько и экспортировала.

«Например, у нас по году было запланировано поступление от нефтяного сектора в Нацфонд в объеме 3,9 трлн тенге. Мы видим, что по итогам 10 месяцев уже этот план перевыполняется на 1 трлн тенге. Что касается поступления в республиканский бюджет от экспортной таможенной пошлины, у нас было запланировано 1,8 трлн тенге за год, по итогам 10 месяцев уже 1,4 трлн тенге поступило. И в ближайшие два месяца эти оставшиеся суммы тоже поступят», – отметил глава Кабмина.

По трубопроводной системе КТК транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега.

Крупнейшими акционерами КТК являются "Транснефть" (24%) и казахстанский "КазМунайГаз" (19%).

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