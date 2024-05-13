Решение по ценам и объемам продаж бензина и дизеля пояснили в Минэнерго

17 мая вступит в силу приказ министра энергетики РК с уточненными ценами на бензин и дизельное топливо для иностранного автотранспорта, сообщает Kazpravda.kz

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"В целях сохранения топливного баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов, подписан приказ министра энергетики РК с уточненными ценами на бензин Аи-92, Аи-93 и дизельное топливо для иностранного автотранспорта", - говорится в официальной информации министерства.

Приказом предусмотрено:

1) бензин Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге за литр;

- при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки – 205 тенге за литр;

- при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Казахстане в объеме до 300 литров в сутки – 205 тенге за литр.

2) дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 315 тенге за литр;

- при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр;

- при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр.

Таким образом, цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними, подчеркнули в Минэнерго.

"Издание данного приказа направлено на недопущение перетоков нефтепродуктов в сопредельные страны, из-за значительной разницы в ценах на рынках Кыргызстана и Узбекистана", - разъяснили в ведомстве.

На сегодня ситуация на внутреннем рынке стабильная, в связи с наличием значительных запасов нефтепродуктов, при этом выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно, отметили в пресс-службе.