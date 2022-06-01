Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала

В Концепции водной безопас­ности, разработанной Институтом географии и водной безо­пасности Комитета по науке МОН РК, рассматриваются пути устранения нехватки в Казах­стане воды.

Распределить потоки

– В обеспечении водной безо­пасности наряду со сбережением воды важнейшую роль играет территориальное перераспределение имеющихся гидроресурсов. И анализ зарубежного опыта подтверждает необходимость глубоких научных исследований в данной области, – считает председатель правления АО «Институт географии и водной безопасности», академик НАН РК, доктор географических наук, профессор Ахметкал Медеу.

По его словам, большим достижением Казахстана в области территориального перераспределения водных ресурсов стал в свое время канал Иртыш – Караганда им. К. Сатпаева, введенный в эксплуатацию еще в 1974 году. По ряду основных параметров и производственных показателей его гидротехнические сооружения являются уникальными в мировой практике.

Другим примером успешного территориального перераспределения водных ресурсов может служить трансграничный магистральный водовод Астрахань – Мангистау, являющийся основной пресноводной артерией Западного Казахстана.

Как отмечает ученый, дефицит пресной воды приобретает все большую остроту в Казахстане, заставляя искать новые подходы, разрабатывать долгосрочную государственную программу управления гидроресурсами страны до 2050 года.

Уравнять неравномерный сток

Наибольшие объемы речного стока Казахстана формируются в Иртышской природно-хозяйст­венной системе (до 33% общих ресурсов и 45% местных). В Нура-Сарысуской, Ишимской и Тобол-Торгайской формируется менее 6% речного стока, причем в маловодные годы он меньше среднего примерно в 10 раз.

В связи с ожидаемым сокращением трансграничного стока Иртыша, Или, Сырдарьи, Чу, Таласа с территории сопредельных государств (КНР, Узбекистан, Кыргызстан) неравномерность распределения стока по респуб­лике будет увеличиваться.

Потенциальным бассейном-донором для вододефицитных районов страны видится бассейн Иртыша, где формируется до половины возобновляемых водных ресурсов республики.

В настоящее время трансграничный сток Иртыша в Россию составляет большую часть стока, формирующегося на территории Казахстана.

По мнению Ахметкала Медеу, согласно правилам межгосударственного вододеления, следует установить поступление иртышского стока в Россию в размере половины формирующихся в бассейне возобновляемых водных ресурсов. Это позволит высвободить до 5–7 кубических километ­ров воды в год для ее переброс­ки в Северный, Центральный и Южный Казахстан и тем самым компенсировать антропогенное и климатическое сокращение водных ресурсов в этих регионах.

В ходе предварительных обос­нований наибольшее внимание было уделено северному, самотечному варианту с водозабором из Шульбинского водохранилища (2-я очередь) в обход Казахского мелкосопочника с выходом по долине Торгая до реки Сырдарьи в створе Казалинска (на рисунке представлен вариант Трансказахстанского канала, – Прим. Авт.).

Согласно предварительным оценкам, себестоимость перебрасываемой воды составит около 0,3 доллара на кубометр. Самотечный (северный) вариант является более надежным и характеризуется меньшими эксплуатационными затратами, связанными с потреблением электроэнергии на машинный водоподъем.

– Предложенная Институтом географии и водной безопаснос­ти трасса Трансказахстанского канала (ТКК) обеспечивает на всем протяжении самотечную подачу воды. В зону его влияния попадают территории, подлежащие обводнению с помощью насосных станций. ТКК способен стать основой формирования единой системы водообеспечения республики, объединяющей существующие и перспективные межбассейновые водохозяйственные связи. Тем самым мы обеспечим эффективное использование речного стока страны для достижения социальных, экологических и экономи­ческих целей развития, – утверж­дает Ахметкал Медеу.

По его мнению, наряду с применением современных водосберегающих технологий, ТКК позволит успешно решить задачу устойчивого водообеспечения Казахстана.

Переброска речного стока Иртыша для покрытия ожидаемых дефицитов воды в бассейнах рек Ишима, Нуры, Тобола, Сырдарьи будет способствовать успешной реализации программы индустриально-инновационного развития, а также решать критически важные национальные проблемы. В частности, позволит снизить бедность за счет повышения уровня занятости населения, развития орошения, животноводства, сокращения миграции из районов, подверженных опустыниванию.

Переброска вод также поможет сохранить биологическое разнообразие за счет восстановления нарушенного водно-ресурсного равновесия территории.

Выручает моделирование

– Нами также предложена схема взаимовыгодного с Россией использования стока российских рек по Верхнекатунскому направлению, позволяющая нашему соседу компенсировать сокращение Иртышского притока в Омскую область в связи с водозабором в Китае и Казахстане, – говорит научный руководитель «Центра водной безопасности РК: проблемы и пути решения» АО «ИГВБ», академик КазНАЕН Игорь Мальковский.

Заинтересованность Казахста­на заключается в увеличении выработки электроэнергии Иртышским каскадом ГЭС, а также в улучшении условий судоходства и обводнения поймы. В рамках предложенной схемы уточнены потенциальные объе­мы переброски стока Аргута, также рассмотрены альтернативные туннельный и насосный варианты преодоления Аргут-Буктырминского водораздела, исключающие сооружение высоконапорной плотины и затопление обширных территорий.

По его словам, в водной стратегии России предусмотрен выход на международный рынок пресной воды. В целях развития идей евразийской интеграции территория Казахстана может быть использована для транзита стока российских рек в бассейны Сырдарьи и Амударьи. Наиболее изученным вариантом переброс­ки части стока Оби является проект канала Сибирь – Центральная Азия через Торгайский водораз­дел, разработанный институтом «Союзводпроект» еще в 70-х годах прошлого века.

– В мире широко используется имитационное моделирование сложных, в том числе природных, систем. Это метод вычис­лительных экспериментов с математическими моделями, имитирующими поведение реальных объектов во времени при различных внешних воздействиях, – говорит Лидия Толеубаева, руководитель лаборатории водообеспечения природно-хозяйст­венных систем и математического моделирования АО «ИГВБ», доктор географических наук.

По ее словам, в Институте гео­графии и водной безопасности создана цифровая модель поддержки принятия решений для стратегического планирования Национального водохозяйственного комплекса РК на период до 2050 года.

В рамках этой модели дана оценка сценариев территориального перераспределения водных ресурсов по критериям водной безо­пасности – надежности и риска.

Как заверяет специалист, разработанная модель может быть использована для обоснования принимаемых решений в области межгосударственного вододеления Казахстана в трансграничных бассейнах, реконструкции водохозяйственной инфраструктуры страны, водопользования в отраслях экономики, в том числе орошаемого земледелия и сохранения экологических функций водных объектов.

Решение не принято

Что же сдерживает осуществление планов территориального перераспределения водных ресурсов в нашей стране?

– В 70–80-е годы прошлого века в разных странах мира, в том числе и в Казахстане, было разработано много проектов, но большинство из них остались на бумаге из-за недостаточного экологического обоснования, отсутствия финансовых и технических ресурсов. Главное же – широкая общественность в то время крайне негативно отнеслась к крупномасштабным водохозяйственным проектам, – напоминает Лидия Толеубаева.

Она полагает, что по мере рос­та потребностей в воде масштабы территориального перерас­пределения водных ресурсов в мире, несомненно, будут увеличиваться.

Стоимость мероприятий по переброскам стока зависит от многих факторов и, по оценкам специалистов, колеблется от 100 млн до 800 млн долларов за кубический километр перебрасываемой воды. При этом стоимость опреснения морской воды колеблется от 600 млн до 1 млрд 800 млн долларов, очистки сточных вод – от 200 млн до 1 млрд 500 млн долларов, реконструкции оросительных систем – от 700 млн до миллиарда долларов.

Любой проект переброски должен учитывать воздействие соз­даваемой водохозяйственной сис­темы на природный комплекс и обратное влияние измененного природного комплекса на эту сис­тему. В нем должен обязательно содержаться прогноз изменений окружающей среды, а также возможные последствия.

– В целом же основные требования к подобным проектам выглядят так: техническая осуществимость, политическая целесообразность, экологическая безопасность, водохозяйственная и социально-экономическая эффективность предлагаемых вариантов переброски, – заключает Лидия Толеубаева.

По данным специалистов, среди наиболее крупных проектов, призванных радикально решать целый комплекс водохозяйственных проблем, выделяются NAWAPA (переброска 132 км3⁄год стока в центральные и западные штаты США из Канады и Аляски), переброс­ка части стока Миссисипи (15 км3⁄год) в Техас. Не менее амбициозны проекты обеспечения водой Великих равнин (12 км3⁄год), переброски стока в Индии объемом до 50 км3⁄год, а также 41 км3⁄год из бассейна Янцзы в бассейн Хуанхэ в северные районы КНР.

Имеются также проекты территориального перераспределения стока и в других районах мира – в Африке, Австралии, Южной Америке. Однако анализ многочис­ленных зарубежных публикаций по вопросам межбассейнового перераспределения стока указывает на отсутствие однозначных подходов к проблеме.

Положительно относятся к переброскам как одному из важных путей решения продовольственной проблемы в развивающихся странах, к примеру, в Индии, Мексике, а также в Китае. В европейских странах частичное перераспределение стока между многими речными бассейнами в небольших масштабах практикуется уже несколько десятилетий. В США и Канаде в последние десятилетия было выдвинуто много крупных проектов со среднегодовым объемом переброски по нескольку десятков кубокилометров воды в год.

В целом, по мнению ученых, территориальное перераспределение водных ресурсов является одним из реальных путей успешного решения проблем продовольственной и водной безопасности, в том числе и для нашей страны.