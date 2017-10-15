Ресторан с казахской кухней открыли в Нью-Йорке

Культура
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На Манхэттене в Нью-Йорке теперь можно попробовать казахские блюда в небольшом уютном ресторане, который открыли брат с сестрой из Караганды, сообщает 24.kz.

Идея об открытии ресторана с казахским колоритом и блюдами национальной кухни у Фариды и Жанибека Габбасовых появилась еще во время учебы в США. Родные брат с сестрой из Караганды получили образование, которое никак не подходило для ресторанного бизнеса и сферы общественного питания, пишет портал.



Фарида закончила институт моды и технологий в Нью-Йорке. Потом она успешно работала дизайнером, а Жанибек после политехнического института Караганды продолжил учебу в американском вузе Майами. Находясь вдали от родины, они старались знакомить своих американских друзей не только с историей, культурой и традициями Казахстана, но и угощали казахскими блюдами.

"Все стараются открыть свою кухню в Америке: китайцы, турки, любые другие нации и народности. Почему бы Казахстану свою кухню не сделать открытием для многих стран. Есть узбекские рестораны в Бруклине, но казахских точно нет нигде в Америке, ни в одном штате. Если честно, мы не знали, что будем первыми казахстанцами в этой сфере здесь. У нас не было такой цели", – говорит хозяйка ресторана на Манхэттене Фарида Габбасова.

Уютная атмосфера под звуки казахских мелодий, картины Берика Кульмамирова, войлочные изделия привлекают внимание туристов из разных стран.

"Наш шеф-повар, который с нами составлял меню и основал рецепты, известный в Нью-Йорке. Он работал у Роберта Де Ниро. Он разрабатывает меню, чтобы вкусовые качества нравились не только нам, но и американскому населению. Здесь у нас больше organic food (натуральные продукты). Наше фирменное блюдо называется waffle dog. Специально для нас делают сосиски по нашему рецепту. Направление у нас больше как health kitchen (здоровая еда). Люди думают, что это сэндвичи, на самом деле это органические бургеры и мясо", – пояснил ресторатор Жанибек Габбасов.

"Чтобы как-то немного определить и дать большему населению знать о наших казахских блюдах, мы открыли Catering – общественное питание для крупных компаний. Я лично хожу, встречаюсь с их менеджерами и говорю, что мы из Казахстана, у нас такая продукция с казахским направлением. Вместо хлеба мы можем предлагать баурсаки. Мы обслуживаем ланчи, завтраки и ужины в большом количестве", – продолжила Фарида.

Для обслуживания мероприятий за пределами ресторана в меню обязательно предлагается бешбармак, куырдак и плов. Фарида с Жанибеком хотели добавить в этот экзотический для американцев список блюд и молочный напиток кумыс, но найти его в штате Нью-Йорк так и не удалось.

"Представители американской компании позвонили к нам и спросили, что такое плов. Мы объяснили все, выслали фотографии. Они были заинтересованы. Это было что-то необычное для них. Когда мы отвезли, им понравилось. Они написали нам очень большой отзыв с пятью звездами. Они продолжают заказывать много раз", – похвалился Жанибек.

"Бешбармак мы еще ни разу никому не доставляли. Это что-то специальное. Когда мы привозим еду, мы оставляем и уходим, а бешбармак надо специально сервировать. Они не знают, как правильно пользоваться им. Я думаю, что нам нужно найти способ, как правильно преподнести. Мы назвали ресторан просто "Siblings". Это слово переводится, как "родные брат и сестра". Для американцев это такое теплое название. Оно напоминает домашний уют и кухню, им это очень нравится. Мы хотели бы, чтобы о Казахстане больше узнали в Америке. Они говорят, что казахский народ очень воспитанный. Здесь нас уважают", – заключила Фарида.

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