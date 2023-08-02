Ресурс XXI века

В ноябре прошлого года население Земли достигло восьми миллиардов человек. Примечательно, что до первого миллиарда человечество шло нес­колько тысяч лет. До второго добралось несравнимо быст­рее – за «какие-то» 123 года. И, по прог­нозам ООН, уже через 13 лет людей на планете станет еще на миллиард больше.

Вплоть до 1970-х годов численность населения мира росла по гиперболическому закону. Начиная с 1988 года наблюдается замедление темпов роста. Тем не менее в абсолютном выражении количество людей на Земле продолжает быстро увеличиваться (в 2002 году – на 74 млн, в 2022-м – на 98 млн), хотя относительный прирост в 2000-х годах сократился почти вдвое по сравнению с показателем 1963 года, когда он достиг пикового значения (2,2% в год).

По данным ООН, в 1994–2014 годах количество людей старше 60 лет удвоилось, и уже в 2014 году численность пожилых в мире превысила число детей в возрасте до пяти лет. По состоянию на 2020 год, по данным Всемирной книги фактов ЦРУ, население Японии имеет самый высокий средний возраст среди жителей всех стран мира – 48,6 года, является самым престарелым и одним из самых быстро стареющих в мире (за исключением Монако как карликового государства, где эти показатели выше из-за специфической структуры населения). По состоянию на 2023 год 29,22% населения Японии было старше 65 лет.

Молодой Казахстан

Тенденция старения населения не обошла и Казахстан. Если в 2010 году доля людей пенсионного возраста составляла 9,9%, то в 2020-м – уже 11%. Тем временем доля граждан трудоспособного возраста, наоборот, заметно снизилась: с 64% в 2010 году до 58,3% в 2020-м. Но вместе с тем медианный возраст в РК – 31 год. Это значит, что половина населения, то есть около 9,5 млн человек, считается молодой.

В целом в 2021 году в Казахстане зафиксировано рекорд­ное количество рождаемости – 450 652 младенца.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обратил внимание на этот факт и справедливо заметил, что он в первую очередь скажется на системе образования. По его словам, новый всплеск рождаемости ожидается к 2029–2030 годам, так как рожденные в 2004–2005 годах вступят в детородный возраст, а именно в этот период также наблюдалось увеличение количества новорожденных.

– Мы уже сейчас видим, как эта демографическая волна начинает бить по дошкольному и среднему образованию. В 54-й школе в Астане я читал лекцию. Одна учительница спросила о том, когда мы перейдем на латиницу. Я ответил, что сейчас вопрос обсуждается. Она сказала, чтобы не переходили. Я спросил почему. «Потому что сейчас в нашем алфавите 42 буквы, а у нас 40 первых классов, и кроме «ь» и «ъ» все буквы заняты. 1-й «Я», 1-й «Х», 1-й «Ю» классы есть, а в новом алфавите 28 букв, нам не хватит». Вот так она пошутила, – рассказал министр.

Государство со своей стороны проблему видит и принимает шаги для ее решения. Так, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева начат проект «Комфортная школа», в рамках которого будет построена 1 000 школ.

К слову, эксперты департамента прогнозирования АО «Центр развития трудовых ресурсов» составили отчет, согласно которому население Казахстана к 2050 году достигнет 27 млн человек.

Главные локомотивы

Когда говоришь о численности населения, традиционно первым делом на ум приходят две страны – Китай и Индия. Только на долю этих двух государств сегодня приходится треть всех человеческих ресурсов (35%). Но почему именно они?

Традиционно считается, что причина лежит в высокой рож­даемости. Но это не так. Индия по числу новорожденных на 1 000 человек находится только на 87-м месте в мире, а Китай – на 168-м. Казахстан, кстати, занимает почетное 100-е место. В Германии, Франции, США и других развитых странах уровень рождаемости выше, чем в Китае, но даже этим государствам далеко до численности населения в Индии и КНР.

Коротко говоря, есть нес­колько причин сложившейся ситуа­ции. Первая: история цивилизации на этих территориях началась гораздо раньше всех других из ныне существующих. Древние греки еще только начинали строить свои города, Рима не существовало, а на территории современного Китая уже были государства. Александра Македонского встретили войска на тот момент уже древней индийской цивилизации. Возникали и исчезали империи персов, римлян, византийцев, а в Китае и Индии продолжалась непрерывная история все тех же цивилизаций, в которых рожали детей, увеличивая население. Конечно, на территориях этих двух стран были периоды войн и эпидемий, когда население сокращалось, но они чередовались с периодами подъема.

Вторая причина кроется в ее географии: если конкретнее – все дело в Гималаях. Они защищают регион от дуновения холодных сухих ветров, благодаря чему здесь теплее, чем в соответствующих регионах с умеренным климатом на других континентах. Также в силу своей большой высоты, протяженности и направления Гималаи эффективно перехватывают летние муссоны, идущие из Бенгальского залива и Аравийского моря, что вызывает осадки в виде дождя или снега. Те же ветра разносят гималайскую землю, тем самым обогащая почву в Индии и Китае. Только вдумайтесь: 25% пахотных земель планеты приходится на эти две страны. При этом здесь, в отличие от, например, Африки, нет проблем с доступ­ностью воды. Добрая земля, вода и хороший климат позволяют собирать в здешних местах до пяти урожаев в год! Для сравнения, в лучших сельскохозяйственных регионах Европы два урожая в год – редкая удача.

Наконец, не последнюю скрипку в росте демографии Азии сыграла доступность определенных растений для одомашнивания. Основной культурой континента долгое время был рис, в то время как основной культурой Европы и Африки была пшеница. А дальше говорит сухая математика: один акр пшеницы приносит 4 млн калорий, в это время та же величина риса приносит 11 млн калорий. Добавьте к этому количество урожаев, и все станет ясно.

Однако на сегодняшний день все меняется. Так, впервые за шесть десятилетий в 2022 году, по данным Национального бюро статистики КНР, численность населения сократилась на 850 тыс. человек и теперь составляет 1,4 млрд человек. Причина – знаменитая политика одного ребенка на семью, проводившая­ся в 1979–2015 годах. Китай законодательно ограничил размер семьи, потому что неконтролируе­мый рост населения перегружал земельные, водные и энергетические ресурсы страны. К началу нынешнего века среднее количество детей, рожденных одной женщиной в течение жизни, в Китае снизилось с шести до 1,6. После введения этой политики начиная с 1990-x рост населения Поднебесной стал стремительно падать, из 1,4% в год уже в 2000-x рост уменьшился до 0,6%.

После отмены данного закона власти надеялись на беби-бум, однако он не произошел. Представьте, целые поколения выросли без братьев и сестер, без дядей и тетей, и за все эти годы успел сформироваться новый менталитет с «желанием не рожать». Как итог, в конце 2022 года Индия официально стала номером один в мире по чис­ленности граждан, обойдя КНР.

БОРЬБА ЗА УМЫ

Всю свою историю империи, царства, республики, ханства вели борьбу за ресурсы, будь то вода, земли, скот, золото и прочее.

Но конец ХХ века принес с собой научно-техническую революцию, и с этого момента главным ресурсом стал, как бы это цинично ни звучало, сам человек. Человеческий капитал является главной движущей силой и основой устойчивого экономического роста для любого современного государства. Согласно подсчетам Всемирного банка, в развитых странах именно люди составляют порядка 70% их национального богатства (в Казахстане, кстати, этот показатель чуть более 40%), остальные 30% распределены между природными и произведенными ресурсами.

Термин «человеческий капитал» впервые использовали в середине XX века американские экономисты Джейкоб Минсер и Теодор Шульц (обладатель Нобелевской премии по экономике). Активно развивать концепцию человеческого капитала начал с 1964 года другой американский экономист, также лауреат Нобелевской премии Гэри Беккер. Он первый подробно обосновал важность вложений в человеческий капитал и сформулировал экономический подход к человеческому поведению. А еще один нобелевский лауреат Семен (Саймон) Кузнец доказал, что одним из первичных факторов роста ВВП является уровень накопленного национального человеческого капитала.

Отличным примером здесь также могут послужить США. Ведь не зря эта страна сегодня являет­ся самой сильной экономикой мира. Согласно исследованию, которое было опубликовано в 2016 году в Journal of Economic Perspectives, с 2000 по 2010 год в США имми­грировали более 190 тыс. изобретателей. Это больше, чем во всех других странах, вместе взятых. В первую пятерку стран по привлекательности для высококвалифицированных мигрантов также входят Германия (25 300 человек), Швейцария (20 400 человек), Великобритания (15 800 человек) и Нидерланды (9 700 человек).

Вспомните основателя Tesla Илона Маска, что родом из ЮАР, или россиянина Сергея Брина, соучредителя Google, а также украинца Яна Кума – благодаря ему вы пользуетесь WhatsApp.

В странах ЕАЭС, как считает казахстанский политолог Эдуард Полетаев, в последнее время стали больше внимания уделять человеческому капиталу.

«Развитие нового человеческого капитала является одной из семи важнейших системных реформ Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года. А ЕАЭС позиционируется как «объеди­нение, функционирующее в интересах качественного улучшения жизни наших граж­дан». Такое определение содержится в заявлении президентов стран экономического союза, принятом в Астане к пятилетию интеграционного объединения. Человеческий капитал рассматривается как один из основных видов инвестиций в экономику ЕАЭС – от него в существенной степени зависит успех модернизации», – пояснил он.

О важности повышения качест­ва человеческого капитала часто говорит Касым-Жомарт Токаев, подчеркивая, что люди – главная ценность нашей страны, и инициативы, направленные на развитие людей, – это стратегические инвестиции в будущее.

На встрече с президентом Национальной академии наук Кунсулу Закарья Президент дал поручение улучшить привлекательность страны для молодых ученых, а в выступлении на второй встрече лидеров «Цент­ральная Азия – Европейский союз» пригласил европейские вузы открыть свои филиалы в Казахстане.