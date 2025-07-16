Казахстан остаётся страной с внушительным запасом природных ресурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно последним данным министерства, при текущем уровне добычи обеспеченность основными полезными ископаемыми составляет:

Золото — 30 лет

Медь — 38 лет

Свинец — 156 лет

Железные руды — 957 лет

Уголь — 350 лет

Аналогичная стабильность наблюдается по запасам марганца, титана, молибдена и других стратегически важных полезных ископаемых.

Это значит, что при рациональной добыче и постоянном развитии геологоразведки Казахстан может не только сохранить, но и укрепить свои позиции на мировой сырьевой арене, отметили в Минпроме.

Устойчивость ресурсной базы — это фундамент для привлечения инвестиций, развития горнодобывающей отрасли и укрепления экономической безопасности страны, пояснили в ведомстве.