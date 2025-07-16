Казахстан остаётся страной с внушительным запасом природных ресурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК
Согласно последним данным министерства, при текущем уровне добычи обеспеченность основными полезными ископаемыми составляет:
Золото — 30 лет
Медь — 38 лет
Свинец — 156 лет
Железные руды — 957 лет
Уголь — 350 лет
Аналогичная стабильность наблюдается по запасам марганца, титана, молибдена и других стратегически важных полезных ископаемых.
Это значит, что при рациональной добыче и постоянном развитии геологоразведки Казахстан может не только сохранить, но и укрепить свои позиции на мировой сырьевой арене, отметили в Минпроме.
Устойчивость ресурсной базы — это фундамент для привлечения инвестиций, развития горнодобывающей отрасли и укрепления экономической безопасности страны, пояснили в ведомстве.