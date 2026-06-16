«Казахмыс» удваивает объемы геологоразведки и бурения в области Ұлытау

Общий объем инвестиций в проекты по изучению глубоких горизонтов и флангов месторождений составляет 2,27 млрд тенге без учета приобретаемой техники

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«Казахмыс» наращивает геологоразведку в области Ұлытау и удваивает объемы бурения, сообщает Kazpravda.kz

Развитие минерально-сырьевой базы остается одним из ключевых стратегических приоритетов группы «Казахмыс». Основной объем геологоразведочных работ сегодня сосредоточен в области Ұлытау — историческом центре медной промышленности Казахстана и базовом регионе деятельности компании.

В 2026 году «Казахмыс» существенно увеличил финансирование геологоразведки на Жезказганском направлении. Если ранее на эти цели направлялось около 5 млн долларов США в год, то сегодня объем инвестиций доведен до 40 млн долларов ежегодно. Средства направляются на изучение глубоких горизонтов Жезказганского рудного поля, поиск новых перспективных участков и расширение минерально-сырьевой базы региона.

Одновременно компания значительно наращивает объемы буровых работ. Если в предыдущие годы эксплуатационное бурение составляло порядка 63 тысяч погонных метров в год, то только по Жезказганскому направлению в 2026 году запланировано 62,4 тысячи погонных метров геологоразведочного бурения. При этом Жезказган является лишь одним из трех региональных направлений геологоразведочной программы компании. В результате общий объем геологоразведочных работ фактически увеличивается в два раза.

Для реализации программы в области Ұлытау уже задействованы шесть современных наземных буровых установок. Дополнительно ведется приобретение трех подземных буровых агрегатов и вспомогательной техники общей стоимостью 1,3 млрд тенге. Проведен капитальный ремонт двух буровых установок для наземного бурения, продолжается обновление инфраструктуры и создание комфортных условий для работы буровых бригад.

По итогам геофизических исследований, проведенных в 2025 году, начато бурение на трех перспективных участках. Дополнительные работы запланированы на участках Южный Итауыз, Соркудук–Жартас и Жиландинской группе месторождений. Исследования проводятся на значительных глубинах и позволяют получать новые данные о геологическом строении Жезказганского рудного района, а также оценивать потенциал глубокозалегающих рудных тел.

Общий объем инвестиций в проекты по изучению глубоких горизонтов и флангов месторождений составляет 2,27 млрд тенге без учета приобретаемой техники. С мая дополнительно мобилизованы буровые мощности, а к июлю на производственных площадках планируется задействовать до десяти буровых станков.

Результатом системной геологоразведочной работы уже стало формирование портфеля резервных месторождений объемом 63,5 млн тонн руды, содержащих 620,3 тыс. тонн меди и 12,9 тонны золота. Значительная часть этих запасов поставлена на государственный баланс.

Параллельно компания активно внедряет современные цифровые технологии. В геологических подразделениях внедряется система Micromine, позволяющая создавать трехмерные модели месторождений и повышать точность интерпретации геологических данных. Обучение по программе уже прошли 177 специалистов, а в дальнейшем количество пользователей системы планируется увеличить до 401 сотрудника.

В компании подчеркивают, что расширение геологоразведки в области Ұлытау является инвестицией в будущее региона. Новые запасы обеспечат устойчивую загрузку действующих производственных мощностей, долгосрочную занятость работников и дальнейшее развитие горно-металлургического комплекса Жезказганского региона на многие годы вперед.