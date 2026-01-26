В 12 штатах США введён режим ЧС из-за зимнего шторма «Ферн», сообщает Reuters
Критические погодные условия охватили большую часть юго-востока страны: выпал мокрый снег, образовалась гололедица, движение на дорогах и авиасообщение оказались практически парализованы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Авиакомпании отменили больше 13 тысяч рейсов. Без электричества остаются свыше 130 тысяч человек, в основном в Техасе и Луизиане. Для ликвидации последствий стихии привлечены силы Национальной гвардии и снегоуборочная техника. Синоптики прогнозируют морозы до конца января.
По данным телеканала NBC News, зимний шторм может стать одним из самых мощных с 1993 года. Тогда в результате снежной бури погибли 270 человек.
– Снег лежит поверх того льда, который образовался вчера. За смену мы рассыпали почти 134 тонны соли. Вторая бригада вышла на работу в полночь, и с тех пор мы чистим дороги. Снег продолжает идти, поэтому работы по уборке будут продолжаться до тех пор, пока движение на дорогах не станет безопасным, - сообщил сотрудник департамента общественных работ г.Оклахома-Сити Майкл Колберт.