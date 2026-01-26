Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Критические погодные условия охватили большую часть юго-востока страны: выпал мокрый снег, образовалась гололедица, движение на дорогах и авиасообщение оказались практически парализованы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Авиакомпании отменили больше 13 тысяч рейсов. Без электричества остаются свыше 130 тысяч человек, в основном в Техасе и Луизиане. Для ликвидации последствий стихии привлечены силы Национальной гвардии и снегоуборочная техника. Синоптики прогнозируют морозы до конца января.

По данным телеканала NBC News, зимний шторм может стать одним из самых мощных с 1993 года. Тогда в результате снежной бури погибли 270 человек.