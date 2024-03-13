Режиссер судьбы

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Андрей Кратенко

Полвека отдала любимой профессии режиссер Петропавловского народного театра драмы Надежда Окунева.

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Народному театру драмы в Петропавловске почти сто лет, и половина из них так или иначе связана с именем замечательного театрального деятеля Надежды Окуневой.

– В музее локомотивного депо, – рассказывает она, – есть фото­графия 1922 года, на которой снят большой театральный коллектив железнодорожников. В 1936 году построили Дом культуры, в котором обосновался наш театр. В 1959-м ему было присвоено звание народного. В 1968 году руководить театром стали супруги Мария Федоровна Фадина и Валерий Сергеевич Долматов. В том же году пришла в театр и я. Это было 56 лет назад. В 1973 году меня приняли на работу в Дом культуры, где работаю до сих пор. А в 1978-м я окончила Челябинский институт культуры по специальности «режиссер» и приняла Народный театр от моих учителей.

Надежда Окунева помнит почти все свои спектакли.

– Была одна замечательная работа, – вспоминает она. – По повести Николая Лескова «Очарованный странник» мы поставили спектакль «Грушенька», в котором звучали 15 романсов. Пели в нем наши городские барды. Тогда же я отыскала цыганок, отпрашивала их на каждый спектакль, а они приводили с собой еще и брата Сашку, который бесподобно плясал на нашей сцене. Это было чудо!

Многие актеры обязаны Надежде Александровне своим творческим становлением. Они считают любимого режиссера учителем, наставником и другом, с любовью называя Наша мама Надя, Наша Надежда, Наша НадежСанна. «Творческие дети» благодарят Надежду Окуневу за то, что она дала им путевку в жизнь.

Не сосчитать, сколько за все это время было спектаклей, гастролей, фестивалей и конкурсов, сменилось не одно поколение актеров, изменились жизненные приоритеты, но сила слова осталась прежней, и неизменна задача нести добро. И этому предназначению остается верна режиссер Народного театра драмы Надеж­да Александровна Окунева.

По стопам матери пошла и дочка – Анна Солдатова, которая тоже стала режиссером, пишет сценарии и проводит городские праздники.

– Что пожелаете нашим читателям?

– Любви к своему делу и вдохновения! Личного счастья и опять любви! Все начинается с любви, это я точно могу сказать!

#Петропавловск #театр #режиссер #Надежда Окунева

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