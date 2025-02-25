Дело о смертельном избиении подростка поступило в суд Актюбинской области

В Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области направлено уголовное дело по избитому намерть школьнику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-класса по указанию учеников 11-класса, избивали «в воспитательных целях» учеников 9 класса.

В результате нанесения побоев скончался несовершеннолетний Сыдық Н.

В ходе следствия задержаны и находятся под стражей 6 несовершеннолетних лиц.

Один из них обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, остальные пятеро - в хулиганстве и организации преступления.

Государственное обвинение в суде будет поддерживать процессуальный прокурор.