На официальном сайте Президентского молодежного кадрового резерва опубликован список кандидатов, допущенных к следующему блоку тестирования «Оценка способности работать с числовой информацией»

В первом блоке тестирования «Оценка способности работать с текстовой информацией», который прошёл 2-3 августа 2025 года, участие приняли 4 876 допущенных претендентов. Кандидаты проходили тест на определение способностей анализировать текстовую информацию.

Полный список лиц, прошедших на следующий этап, доступен на официальном сайте проекта pkrezerv.gov.kz.

Согласно порядку отбора к следующему тестированию допускается 50% претендентов от общего количества участников «Оценки способности работать с текстовой информацией». При равных результатах у нескольких претендентов к следующему блоку тестирования может быть допущено большее количество кандидатов.

Так, ко второму блоку тестирования «Оценка способности работать с числовой информацией» допущено 2677 претендентов, показавших наилучшие результаты.

Проходной балл по отраслевым направлениям составил:

«Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды» – 14 баллов;

«Внешняя политика и инвестиции» – 17 баллов;

«Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика» – 16 баллов;

«Социальная политика, гражданское общество» – 14 баллов;

«Цифровизация» – 15 баллов;

«Экономическая и финансовая политика» – 15 баллов.

Второй блок тестирования состоится 9августа т.г.. Он состоит из 25 тестовых заданий, нацеленных на выявление способностей претендента работать с числовой информацией в виде таблиц, графиков и диаграмм.

Всем кандидатам, допущенным к тестированию «Оценка способности работать с числовой информацией», необходимо в срок до 23:59 часов 8 августа (по времени г. Астана) выбрать время прохождения теста в своем личном кабинете.

Напоминаем, что в целях обеспечения прозрачности и честности процедуры тестирования используется система прокторинга. Несоблюдение установленных требований, в том числе помощь посторонних лиц, использование программ удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, DWService и т.д.), отключение камеры и/или микрофона, использование смартфонов, наушников и иных электронных принимающих-передающих устройств, а также копирование тестовых заданий любым образом, является основанием для аннулирования результатов.

С более подробными требованиями кандидат может ознакомиться в инструкции для прохождения тестирования «Оценка способности работать с числовой информацией», размещенной в личном кабинете.