Ришат Хайбуллин завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по спортивному скалолазанию

Спорт
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Казахстанский спортсмен Ришат Хайбуллин стал серебряным призёром этапа Кубка мира по спортивному скалолазанию, проходящего в городе Шамони, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

В дисциплине «скорость» от Казахстана выступили восемь спортсменов.

В основной этап соревнований вышли только Ришат Хайбуллин и Амир Маймуратов.

Ришат дошёл до финала, где уступил американцу Самуэлю Уотсону и завоевал серебряную медаль. Бронза досталась ещё одному спортсмену из США — Заку Хаммеру.

Амир Маймуратов занял второе место в квалификации, однако в основном этапе дошёл лишь до четвертьфинала, уступив испанцу Эрику Ноя Кардоне.

#Спорт #Кубок мира #спортивное скалолазание

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