В этих условиях особым звеном образовательного процесса становится психологическая служба. До недавнего времени школьные психологи сталкивались с серьезным барьером – высокой административной нагрузкой. Рутинная обработка бумажных тестов, ручной анализ сотен анкет и составление отчетов отнимали у них самое ценное – время, которое они могли бы посвятить непосредственной коррекционной и консультативной работе.

Решением этой проблемы в области Жетысу стало внедрение инновационных технологий. В 2025⁄26 учебном году регион сделал еще один шаг в сторону цифровизации, запустив пилотный проект «Кабинет психолога». В итоге психологическое сопровождение учащихся вышло на качественно новый уровень.

История проекта началась в сентябре­ 2025 года, когда между разработчиком IТ-решений ТОО «AQYL ALEM» и КГУ «Областной центр психологической поддержки» при управлении образования региона был подписан меморандум о сотрудничестве. Целью партнерства стало создание единой, прозрачной и эффективной цифровой экосистемы для школьных психологов.

Проект получил нормативную поддержку. Его реализация синхронизирована с государственными инициативами, включая, например, госпрограмму «Цифровой Казахстан»­ и Концепцию развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023–2029 годы. А в части ранней профилактики деструктивного поведения платформа стала инструментом реализации комплексного плана по предот­вращению суицидов.

– Наш проект – это полноценное SaaS-решение (англ. Software as a Service – «программное обеспечение как услуга». – Авт.), созданное для того, чтобы автоматизировать рабочий цикл школьного психолога, – отмечает директор ТОО «AQYL ALEM» Светлана Ермекова. – Меморандум позволил нам предоставить платформу школам бесплатно на один учебный год. Со своей стороны мы обеспечили бесперебойный доступ в режиме 24⁄7, регулярные обновления дважды в месяц и оперативную техническую поддержку, чтобы специалисты на местах чувствовали себя уверенно.

Проект охватил все 295 общеобразовательных школ региона. Профессиональное обучение для работы в системе прошел 451 школьный педагог-­психолог, а автоматизированной диагнос­тикой было охвачено 51 180 учащихся области.

Платформа «Кабинет психолога» функционирует в облаке и переводит разрозненные диагностические методики в единый цифровой формат. Главная инновация заключается в подходе к тестированию: вместо бумажных бланков учащиеся проходят опросы в удобном электронном интерфейсе.

Система автоматически обрабатывает ответы, исключая человеческий фактор. По итогам анкетирования платформа мгновенно распределяет учащихся по трем цветовым зонам в зависимости от их психоэмоционального состояния: «зеленую» (стабильное состояние), «желтую» (умеренный уровень тревожности или стресса, требующий внимания), «красную» (высокий уровень психологического риска, предполагающий немедленное вмешательство). Подобная категоризация позволяет в режиме реального времени видеть «тепловую» карту психологического климата как в отдельном классе, так и во всем регионе.

На начальном этапе автоматизированного скрининга в «желтую» зону попали 16 748 учащихся, а в критическую «красную» – 1 012 детей. Получив эти объективные маркеры, школьные психологи оперативно развернули адресную работу.

О том, как этот процесс выглядел на практике, рассказывает методист-психолог КГУ «Центр по защите прав детей и методической психологичес­кой поддержки» Ажар Касымжанова:

– Основной целью внедрения платформы было своевременное выявление проблемных зон и точечное построение психолого-педагогического сопровождения. На основе данных системы наши педагоги-психологи организовали индивидуальную и групповую работу с каждым ребенком, оказавшимся в зоне риска. Результаты говорят сами за себя: благодаря оперативным мерам количество учащихся в «красной» зоне сократилось до 295 человек, а в «желтой» – снизилось до 1 746. Более того, у 12 294 учеников мы зафиксировали устойчивые положительные изменения, что позволило перевести их в благополучную «зеленую» зону.

Раньше проведение диагнос­тики требовало больших временных и кадровых­ ресурсов. Сейчас автоматизация берет на себя рутину: обработку данных, подготовку заключений, мониторинг. Психологи больше не тонут в бумагах, они могут сосредоточиться на живой помощи детям.

Специалисты подчеркивают удобство интерфейса, точность автоматичес­ких алгоритмов и реальное снижение бюрократической нагрузки. Как отмечает Светлана Ермекова, интеграция технологии в ежедневную прак­тику прошла успешно.