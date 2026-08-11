Остаться с... долгами

Представьте ситуацию: человеку срочно понадобились деньги, банки отказывают в кредите, а оформить товар в рассрочку еще можно. В этот момент в Интернете появляется заманчивое предложение: «Поможем получить наличные через рассрочку. Все официально. Без обмана».

Дальше схема развивается довольно просто. Вам предлагают приобрести дорогой смартфон, ноутбук или другую ликвидную технику в рассрочку. После покупки представители «сервиса» обещают сразу же выкупить товар за наличные. На словах все выглядит логично. На практике человек почти всегда остается в проигрыше.

Вариант первый: деньги вы получите, но намного меньше. Например, смартфон стоимос­тью 800 тыс. тенге предлагают выкупить всего за 350–400 тыс. Разницу мошенники объясняют своими расходами, комиссией или «рыночными условиями». В результате клиент получает лишь часть стоимости техники, а выплачивать банку ему все равно придется полную сумму по договору рассрочки. Иногда ежемесячные платежи растягиваются на несколько лет. Фактически вы берете кредит на крайне невыгодных условиях, даже если сами этого не осознаете.

Вариант второй: денег можно вообще не увидеть. Иногда мошенники забирают товар под предлогом проверки, оформления документов или последующей продажи и после этого перестают выходить на связь, либо тянут время или вовсе начинают угрожать. Кредит остается оформ­ленным на покупателя. Банк выполнил свои обязательства: оплатил товар магазину. Поэтому именно заемщик обязан продолжать погашать задолженность независимо от того, где сейчас находится приобретенная техника.

В последнее время стали встречаться и более сложные схемы. После передачи телефона человеку могут выдать наличные с зак­лючением договора якобы под залог техники. Позже начинают требовать вернуть значительно большую сумму, начисляют вымышленные штрафы, проценты и пени, оказывают психологичес­кое давление и угрожают обращением к коллекторам или в суд. Иногда такие сделки вообще никак не оформляются юридически либо подписываются документы, смысл которых человек не успевает понять. В результате один долг превращается сразу в несколько.

Мошенники прекрасно понимают психологию своих жертв. Они делают ставку на тех, кому деньги нужны срочно: для оплаты лечения, аренды жилья, обу­чения или других неотложных расходов. Главный аргумент звучит примерно одинаково: «Это не кредит наличными. Вы просто покупаете телефон. Никаких рисков нет».

На самом деле риск очень высокий. Договор рассрочки заключается именно с покупателем, а значит, все обязательства перед банком несет только он. Никакие устные обещания посредников не освобождают человека от выплаты кредита.

Вторая схема выглядит еще убедительнее. В ней задействованы рекламные и маркетинговые уловки. «Вы попали в программу бесплатной диагностики позвоночника», «Проводим бесплатную проверку пластиковых окон», «Только сегодня бесплатный косметологический осмотр», «Устанавливаем фильтры для воды со скидкой» – такие объявления все видели и наверняка не раз. На бесплатное предложение многие соглашаются без опасений. Именно на это мошенники и рассчитывают. Во время осмот­ра специалисты почти всегда обнаруживают якобы серьезные недостатки: окна находятся в аварийном состоянии, позвоночник требует срочного лечения, кожа нуждается в дорогостоящих процедурах. Человека убеждают, что откладывать нельзя!

Менеджер эмоционально сообщает, что именно сегодня действует уникальная скидка, государственная программа или специальная акция. Аргументы убойные: «Завтра цена станет в два раза выше», «Таких условий больше не будет», «Документы оформим за десять минут». В этот момент вам дают подписать целую пачку документов. Многие уверены, что оформляют договор на оказание услуг. Позже оказывается, что среди подписанных бумаг был и кредитный договор с банком либо договор рассрочки.

Если же вы проявили бдительность и решили, что кредит вам не нужен, вас начинают убеждать, что именно оформление в кредит или рассрочку куда выгоднее. И даже могут сделать скидку. В результате после подписания документов банк перечисляет средства именно исполнителю по договору. И часто бывает такое, что компания исчезает, оказывает услуги не полностью или выполняет их крайне некачественно. А банковский кредит при этом остается на вас.

Подобные схемы нередко заканчиваются длительными судебными разбирательствами. Но, к сожалению, такие компании чаще всего являются однодневками с минимальным уставным капиталом и без какого-либо имущества. Поэтому даже в случае победы в суде взять с них обычно нечего.

Практически все подобные схемы имеют общие признаки: слишком выгодные или бесплатные предложения; сильное психологическое давление; требование подписать документы немедленно; отказ дать время спокойно изучить договор; обещания, которые не закреплены письменно; нежелание предоставить копии документов заранее. Помните: если вас убеждают принять финансовое решение прямо сейчас – это уже серьезный повод насторожиться.

Чтобы не попасться на подобные схемы, соблюдайте несколько простых правил. Никогда не оформляйте рассрочку или кредит только ради получения наличных. Это почти всегда приводит к финансовым потерям.

Не подписывайте документы, не прочитав их полностью, даже если менеджер уверяет, что это обычная формальность. Обязательно выясните, оформляется ли вместе с договором кредит или рассрочка. Если возникают сомнения, возьмите время на изу­чение договора. Не принимайте решения под давлением.

Проверяйте компанию: сколько лет она работает, есть ли реальные отзывы, официальный сайт, физический адрес и контакты. Если информация вызывает сомнения, лучше отказаться от сделки.

И самое главное, помните: бесплатные услуги, мгновенные деньги и уникальные предложения очень часто оказываются лишь приманкой. Финансовые обязательства, которые вы берете на себя, останутся с вами независимо от того, выполнила ли свои обещания другая сторона.