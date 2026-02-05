Рискнули и не прогадали

Сельское хозяйство
6
Бек Нигметов

Два односельчанина – Сергей Корнев и Виталий Мищенко, знающие друг друга с малых лет, – решили заняться сельским хозяйством в родном селе, что в Аршалынском районе. Такое решение они приняли в то время, когда значительная часть их земляков охладела к работе на земле.

фото автора

Дело в том, что тут же, в районе, успешно действует ряд промышленных предприятий, где и зарплата высока, и день нормированный. Туда и трудоустрои­лись многие жители Михайловки. А вот Сергей и Виталий, стремившиеся работать на земле, организовали СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив – и назвали его «Возрождение-1».

По сути, их бизнес начинался с нуля: чтобы сделать первые шаги на новом поприще, вложили в дело кто что мог. Пробой сил в первый год работы стало выращивание бройлеров, уток и гусей на имевшейся производственной базе Сергея Корнева. Птица была выращена и, когда настало время, продана. Поэтому сказать, что этот опыт оказался неудачным, никак нельзя.

Другой вопрос – себестоимость продукции: как выяснилось, на эту важную составляющую бизнеса сильно влияет дороговизна кормов. Они «съедают» значительную часть доходов. К решению данной проблемы Сергей и Виталий подошли по-крестьянски основательно: обзавелись собственным комбикормовым заводом производительностью до пяти тонн продукции в час. Кроме того, закупили 90 голов молодняка КРС для дальнейшего откорма.

Приобретение стоило немалых денег, а помогла осуществить задумку программа «Ауыл аманаты». Правда, как рассказали фермеры, пришлось рискнуть и в качестве залогового имущества заложить свои дома, производственную базу...

Запуск собственного комбикормового цеха позволил значительно облегчить бремя обеспечения скота кормами. Кстати, содержащееся в СПК поголовье получено путем скрещивания пород ангус и герефорд. Сергей и Виталий ухаживают за животными самостоятельно, выполняя всю ручную работу с раннего утра и до позднего вечера. Сельские кооператоры и рады бы взять себе хоть одного помощника, однако, по их словам, никак не получается.

– Трудоспособные люди в нашем селе есть, – говорят они. – Однако те, кто может по-настоя­щему работать и ответственно относиться к порученному делу, уже трудоустроены на промышленных предприятиях района, получают там хорошую, стабильную зарплату. Срываться оттуда нет никакого резона. Есть и категория незанятых местных жителей. Но работать даже за деньги они не желают…

Вот такая кадровая проблема в сфере сельского хозяйства существует ныне. Сказать, что она типична для всех сельских территорий, конечно, нельзя, ведь далеко не во всяком районе имеется такой большой набор промышленных предприятий.

Однако наличие сельских безработных и одновременно хозяйств, где жалуются на нехватку кадров, можно наблюдать не только в Аршалынском районе. Нередко это происходит из-за того, что работник и работодатель не сходятся в вопросе размера зарплаты. Ясно же, что фермер не может платить так же хорошо, как директор какого-нибудь вагоноремонтного предприятия.

...Ну а наши герои пришли в сельское хозяйство разными путями. К примеру, Сергей Корнев рассказал, что в молодые годы работал водителем-дальнобойщиком. Возил из южных областей республики овощи, фрукты в северные регионы Казахстана и даже в Россию. Работа была не из легких, в особенности в девяностые годы, но она позволяла содержать семью. Когда поднял детей, решил заняться сельским бизнесом.

У его компаньона Виталия Мищенко до начала крестьянской стези была работа в службе ЧС, в противопожарной части района. Отслужив, вышел по достижении выслуги лет в отставку и тоже стал фермером.

В само название СПК «Возрож­дение-1» его двумя соз­дателями-единомышленниками заложена давняя мечта – поставить бизнес на стабильную основу, внести достойный вклад в возрождение сельского хозяйства в родном селе. Дело это благородное, поддерживаемое земляками, поэтому трудятся фермеры с хорошим настроением и верой в успех.

#регионы #Акмолинская область #сельчане #кооператив

