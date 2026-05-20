Свекла для сахарных заводов

В нынешнем сезоне полевые угодья под эту культуру были расширены. Учитывая потенциал двух действующих сахарных заводов, в текущем году площади посева сахарной свеклы составили 13 тыс. га, что на 708 га больше в сравнении с 2025-м.

В посевных работах были задействованы 124 сеялки. Особое внимание уделялось качеству семенного фонда. Большая его часть предоставлена аграриям Аксуским и Коксуским сахарными заводами. Государственная поддержка включала обеспечение хозяйств необходимым объе­мом минеральных удобрений и дизельного топлива.

Сегодня выращиванием свек­лы в регионе занимаются около 540 аграрных формирований, поскольку близость перерабатывающих предприятий делает этот процесс все более рентабельным. Так, крестьянское хозяйство «Жалайыр» Коксуского района увеличило нынче клин под сахарный корнеплод более чем вдвое – с 40 до 82 га.

– В целях дальнейшего развития приобрели в лизинг современную сельхозтехнику и получили через Аграрную кредитную корпорацию финансовую поддержку в размере 49 миллионов тенге, – рассказал глава КХ Максат Абдрахманов. – Своевременно запаслись удобрениями и льготным топливом.

По прогнозам областного управления сельского хозяйства, ожидаемый валовой сбор сахарного сырья в нынешнем году составит порядка 585 тыс. тонн. Весь собранный урожай будет переработан на линиях Аксуского и Коксуского заводов, что позволит значительно нарастить объемы производства отечественного сахара.

Всего в области Жетысу в текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 511,8 тыс. га. На финансирование весенне-полевых работ через Аграрную кредитную корпорацию направлено 10,8 млрд тенге, льготные кредиты на сумму 7,2 млрд тенге выданы 300 хозяйствам. Кроме того, через филиал ­«КазАгроФинанс» на приобретение новой сельскохозяйственной техники в лизинг выделено 15 млрд тенге.

Для нормального прохождения очередного вегетационного периода в области организован оперативный штаб, начаты работы по подаче поливной воды.