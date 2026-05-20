Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей

Май считается определяющим и наиболее горячим в календаре весенне-полевых работ. В эти дни идет сев зерновых, маcличных и кормовых культур. В крупных хозяйствах, где имеется надлежащий парк машин, отлажен технологический процесс, посевная проходит пусть и хлопотно, но ритмично, без сбоев. Мы же решили ознакомиться с положением дел в райо­нах, не относящихся к зерносеющим, но при этом стремящихся развивать полеводство.

Один из таких на территории хлебной Акмолинской области – Коргалжынский. Как сообщил руководитель районного отдела сельского хозяйства и предпринимательства Жандос Мырзагельдиев, в советские времена в сущест­вовавших тогда совхозах, большей частью животноводческой направленности, сеяли и пшеницу, и ячмень, и овес. Тридцать с лишним лет спустя, после перехода сферы АПК на рыночные рельсы, такой подход сохранился.

Дело в том, что нынешние фермеры, имеющие на балансе значительное поголовье скота, хорошо понимают: без прочной кормовой базы рассчитывать на успех не стоит. Примерить на себя ипостась земледельца их заставляют еще и обязательства по целевому использованию полученных от государства сельскохозяйственных угодий.

Фермера Кенжеболата ­Жакупова, хозяина крестьянского хозяйства «Достық-1» мы застали в поле. Он рассказал, что нынче будет сеять на площади 1 080 гектаров ячмень, овес и суданскую траву.

К горячей кампании подготовился неплохо: есть запасы дизельного топлива, хорошие семена, гербициды. Закупить их впрок удалось благодаря программе «Кең дала». Особая радость – новая техника: трактор YTO и прицепные агрегаты к нему, а также комбайн такой же марки. Эти два крупных приобретения стали возможными благодаря опять же государственной поддержке в виде лизинговой программы. Наличие техники дает возможность полноценно заниматься полеводством, включить в севооборот все имеющиеся участки пашни.

Дело в том, что на протяжении многих лет доминирующим направлением КХ «Достық-1» оставалось животноводство, но держать в постоянном севообороте приходилось только по 200–400 гектаров: на большее не хватало материальных ресурсов – техники, финансов.

– В минувшем году посеял овес и получил с каждого гектара по 16 центнеров урожая, – рассказывает Кенжеболат. – Такой показатель для нашего района можно считать очень успешным. Теперь для получения хорошего урожая есть своя полевая техника и, что особо важно, – вода для полива из ближайшего озера.

Наша встреча пришлась на время, когда команда главы хозяйства, состоящая из молодых парней, занималась засыпкой семян в сеялку. Дело спорилось, и через недолгое время были заправлены семенами оба имеющихся посевных агрегата. После чего тракторы двинулись, и сев продолжился.

Как выяснилось, участие в важной кампании принимает вся мужская часть семьи Жакуповых в лице ее главы Кенжеболата и двух сыновей – Богенбая и Агыбая. Следует сказать, что оба сына фермера, отучившись в университетах Астаны, решили вернуться в родное село, чтобы помогать отцу. Старший Богенбай по профессии финансист, второй – Агыбай – специалист по земельным вопросам.

– Работы в многопрофильном хозяйстве много в течение всего года, и подключение сыновей к сезонным делам очень своевременно, – считает Кенжеболат Жакупов. – Старший занимается, помимо прочего, еще и финансовыми вопросами. С его помощью мы смогли без труда оформить покупку техники. Удивился тому, что это можно сделать, не выходя из дома. А ведь, помнится, в начале «нулевых», чтобы получить кредит, мне пришлось обойти с бумагами бессчетное число инстанций... Будущее крестьянского хозяйства, которое я создавал с девяностых годов прошлого века, – за молодыми. Поэтому и приобщаю сыновей к фермерской стезе. Слов нет, она трудна, но и способна воздать сполна, если честно трудиться.

По мнению руководителя районного отдела сельского хозяйства и предпринимательства Жандоса Мырзагельдиева, агитировать животноводов активней работать с землей, переходить на современные технологии уже нет особой нужды. Самыми убедительными аргументами в этом вопросе выступают сама жизнь, климатические изменения и конъюнк­тура рынка.

По информации специалистов отдела сельского хозяйства и предпринимательства Коргалжынского района, в этом году посевная площадь сельхозкультур составит 171 900 га. Причем нынче сразу на 1 300 гектаров увеличится площадь посева такой бобовой культуры, как чечевица.

На начало прошлой недели коргалжынцы посеяли 5 644 га зерновых, что составляет 3,58% к плану. Одновременно сеются масличные (2 160 га – 25,1 %), кормовые культуры (910 га – 16,3%). Кроме того, посажено 4,8 га картофеля, или 24,6% от плановой площади.

В минувшем году район закончил осеннюю страду с показателем 12,3 цент­нера зерновых с гектара. Близкий к этому результат пришелся и на преды­дущий, 2024-й. Эти два года оказались для Коргалжына рекордными. В более ранний период урожайность была куда ниже.

Нынче до того как приступить непосредственно к севу, фермеры успели произвести закрытие влаги на 64,1 тыс. га, или на 100% к плановой площади. Своевременно велась и предпосевная обработка почвы против сорняков, а также протравка семян. Поэтому у коргалжынцев есть надежда на получение хорошего урожая.