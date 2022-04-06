В минувшие выходные на Актюбинском водо­хранилище полицейские спасли от большой беды местных рыбаков. В нескольких метрах от суши, несмотря на уже тонкий лед, который в любую секунду мог надломиться, закинуть удочки решили заядлые рыбаки. Экипаж полиции вызвали очевидцы. Люди в погонах помогли рыбакам выбраться на берег.

Полицейские вновь напомнили местным жителям об опасности выходить на лед в период неустойчивых температур и продолжительной оттепели. Лед в это время становится рыхлым, в нем образуются промоины. К тому же толщина льда водоема неравномерна: он наиболее тонок у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек.

Выходить на лед можно только при соблюдении определенных правил. Однако многие пренебрегают мерами предосторожности и подвергают свою жизнь смертельной опасности.