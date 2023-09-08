Родом из Кокуя

Владислав хоть и молод, но уже хорошо известен в Актобе. За его плечами участие во многих конкурсах и смотрах, солидные поощрения вплоть до Благодарственного письма Президента РК Касым-Жомарта Токаева. И все это благодаря отличному знанию государственного языка. Он настолько проникся им, что в его произношении «казахский» только «қазақский» и не иначе.

Парень родом из поселка Кокуй Хобдинского района. Населенный пункт близок к границе с Россией. Его мама Елена родилась в Оренбургской области, но училась в Казахстане и осталась здесь навсегда, выйдя замуж за местного Ивана. В семье родились три сына и дочь. Кокуй неспроста получил такое название, места здесь живописные, природа щедро одарила округу зеленью, потому и поселок был когда-то большим, многолюдным. Старшие дети успели выучиться на русском языке. Когда пришла пора идти в школу Владу, то русские классы к тому моменту закрылись. В ауле основное население казахское, что и определило язык обучения третьего ребенка, у которого папа украинец, а мама мордвинка. Так получилось, что Влад оказался единственным из четверых детей, кто учился в казахской школе.

Отличник в учебе старается и по жизни быть успешным. У него, как отмечает сам, были хорошие учителя, только они не задерживались в маленьком селе. Любимыми предметами всегда были русский и казахский языки, с ними очень хорошо ладил. Любил и математику, но так как с преподавателями всегда была проблема, предмет на какой-то период отошел на второй план.

– Классным руководителем была Капашева Алтынай-апай. Переживая за нас, после обеда она уделяла нам время – и мы вместе выполняли домашние задания. Она был строга и требовательна, за что ей очень благодарен. К слову, в классе нас было трое учеников, а во всей школе, когда заканчивал восьмой класс, – 27 учеников. К большому сожалению, из-за отсутствия нужного контингента школа в поселке закрылась. А ведь в былые времена она была большая, красивая. Многие односельчане уехали в город, – вспоминает Владислав с некоторой долей грусти.

Оканчивая восьмой класс, он сдал тест и по гранту поступил в частную школу-интернат «Сымбат» в Актобе. Здесь классным руководителем была Алтынгуль Жангельдиевна. И она сильно вкладывалась в подопечных детей, стараясь воспитать их достойными гражданами. Владислав всегда чувствовал ее доброе к себе отношение. Может, это было так потому, что он был единственным не казахом в классе, да и оторванным от родных.

Затем было поступление в Актюбинский региональный университет имени Кудайбергена Жубанова. На ЕНТ абитуриент, которому ближе были гуманитарные предметы, рискнул и выбрал физику с математикой. Набрав нужное количество баллов, поступил на факультет «металлургия и горное дело». И здесь языком его обучения стал казахский.

– Свободно думаю на двух языках, в общении выбор определяется ситуацией или предпочтением собеседника. Я проникся казахским языком. И рад, что так судьбой сложилось. Сравниваю себя с ровесниками, с теми, кто рядом и понимаю – казахский язык открыл для меня очень много дорог. Все мои достижения – благодаря знанию казахского языка, – признается Владислав.

Еще семиклассником он успешно участвовал в республиканском конкурсе «Зерде», где его научный проект занял первое место. Вплоть до одиннадцатого класса постоянно проверял свои знания в олимпиадах по казахскому языку.

Будущий металлург успевает проявлять себя и в общественной жизни. Он – активный волонтер. Возглавляет студенческое объединение «Жастар рухы» при университете. Является заместителем председателя объединения «Ассамблея жастары» при областном филиале Ассамблеи народа Казахстана. Часто выезжает на различные форумы, где у него появляются новые друзья, а свободное владение государственным языком лишь расширяет круг общения, добавляет уважение окружающих. Для многих он становится примером в достижении успеха.

В беседе обращаю внимание, что в какой-то момент он с трудом подбирает русское слово, быстрее на ум приходит казахское. Наверное потому, что с ним общается казашка.

– Сколько себя помню, всегда на первых порах находился человек, который удивлялся: зачем, мол, тебе, не казаху, казахский язык? Но я считаю, что, живя в Казахстане, знать государственный язык необходимо, – отмечает Владислав, которому на днях исполнилось 20 лет.

У него все впереди. Можно быть уверенным – он добьется своих целей. Заметно, что парень получил хорошее воспитание в семье. Его отец – электромонтер, мама тридцать лет преподавала русский язык в аульной школе. После того как она закрылась, два года заведовала местным клубом, но сейчас работает с супругом, став электромонтером-контролером. Старший брат, получив образование также в АРУ, вернулся в родные места и разводит скот. Сестра после университета работает проектировщиком в строительстве. Братишка учится в девятом классе. Собираясь вместе, они обязательно обмениваются доброй энергией и поддерживают друг друга. Дети Толочко из степной глубинки пронесут по жизни уважение к казахскому языку, к истории и культуре родного края.