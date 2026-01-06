Госсоветник Ерлан Карин подчеркнул, что жизнь Бауыржана Момышулы является образцом и нравственным ориентиром для подрастающего поколения.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Государственный советник от имени Президента вручил знак особого отличия – Золотую звезду и орден «Отан» родственникам «Халық қаһарманы» Бауыржана Момышулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В конце 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область объявил о решении присвоить ставшему легендой Бауыржану Момышулы звание «Халық қаһарманы» и подписал соответствующий Указ.

Государственный советник Ерлан Карин в Алматы от имени Президента Республики Казахстан передал родственникам Бауыржана Момышулы Зейнеп Ахметовой и Ержану Момышулы знак особого отличия – Золотую звезду и орден «Отан».

«Наш народ всегда считал Бауыржана Момышулы батыром и почитает его как героя. Решение Главы государства Касым-Жомарта Токаева стало отражением искреннего уважения и народной любви к нему. Самое важное – была восстановлена долгожданная историческая справедливость», – отметил Государственный советник.

Ерлан Карин также подчеркнул, что жизнь Бауыржана Момышулы, ставшего символом несгибаемого духа, чести и мужества, является образцом и нравственным ориентиром для подрастающего поколения.