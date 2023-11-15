Романс в осенний тихий вечер

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Любовь Доброта

В Туркестане завершился ХХV региональный конкурс исполнителей романса «Казахская романсиада».

фото пресс-службы облакимата

Вечера романса, инициированные редакцией общественно-политической газеты «Южный Казахстан», берут начало в 90-х годах прошлого столетия. Импульс песенному состязанию и новый формат придала заслуженная артистка России Галина Преображенская, автор идеи и организатор международного конкурса «Романсиада». Ее участие позволило трансформировать международный конкурс, долгие годы бывший частью культурной жизни Шымкента. Когда Туркестан стал областным центром, региональный конкурс исполнителей романса «Казахская романсиада» регулярно проводится в древнем городе.

На этот раз участие в песенном состязании приняли 64 вокалиста из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Соревнования проводились в два этапа. Призы победителям были вручены на гала-концерте, состоявшемся в концертном зале библиотеки «Фараб». Талантливых вокалистов поздравил руководитель управления культуры и туризма Туркестанской области Азимхан Койлыбаев. Галине Преображенской было вручено благодарственное письмо от имени заместителя акима области Бейсена Тажибаева.

Решением жюри Гран-при удостоен Отабек Назиров из Ташкента. Среди исполнителей казахского романса первое место заняли Жулдыз Байжума из Алматы и Бибарыс Алиш из Астаны, второе место – у алматинцев Мухатра Ахметова и Аружан Кусаиновой, третье место разделили певцы из Душанбе Кадырбек Калдар и Шерзод Абдуллозод. Первое место среди исполнителей русского романса заняли Диляра Дуйсекеева из Кокшетау и Саят Абдулла из Алматы, второе – Салтанат Мураткызы из Алматы и Мухаммад-Юсуф Абдукодиров из Ферганы. Замкнули тройку лидеров Алихан Бейсеков из Алматы и Ердаулет Амангельды из Шымкента.

В номинации «Мисс Романсиада» награждена Баянсулу Сагындыкова из Шымкента. В номинации «Надежда Романсиады» лучшими признаны Ибрай Махамбет из Шымкента, кызылординцы Дамир Абдигаппар и Нурсандибек Жаксылык. В номинации «За верность романтике» жюри отметило выступление Эльбруса Сарсенбаева из Ташкента, а в номинации «Жаркын дауыс» – ташкентца Кодиржона Острокова.

Победитель конкурса Отабек Назиров примет участие в международном финальном конкурсе исполнителей романсов, который пройдет в декабре в Москве.

 

#конкурс #Туркестан #романсиада #романс

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