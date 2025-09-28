С начала этого года через КПП провинции Хайнань на юге Китая границу в обе стороны пересекли в общей сложности 980 тыс. иностранцев, что больше на 46,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для этой островной китайской провинции важными странами-поставщиками туристов стали Россия, Казахстан и Республика Корея, пишет Синьхуа

Резкий рост количества иностранных туристов в Хайнани обусловлен постоянной оптимизацией безвизовой политики страны. Как сообщает информагентство "Чжунсиньшэ", в настоящее время граждане 86 стран мира могут посетить Хайнань по безвизу.

С начала этого года 395 тыс. иностранцев въехали в Хайнань по безвизовому режиму. Их доля достигла 88,8% от общего количества зарубежных путешественников, посетивших эту провинцию.

Город Санья по праву считается курортным раем для иностранцев. По информации администрации контрольно-пропускного пункта города Хайкоу, административного центра провинции Хайнань, с начала этого года через воздушный пункт пропуска Санья китайскую границу пересекли 570 тыс. зарубежных гостей.

После того, как Китай 14 сентября вел в пробном порядке безвизовый режим в отношении граждан РФ, имеющих обычные загранпаспорта, многие россияне выбирают город Санья в качестве отправной точки для путешествий по Китаю, отметил гид одного из местных туристических агентств Чжан Синьчао.

В условиях растущего пассажиропотока пограничная и таможенная службы, а также другие ведомства провинции Хайнань приняли многочисленные меры для повышения эффективности таможенного оформления.