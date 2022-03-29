Российская армия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин, представляющий ведомство на переговорах с украинской делегацией, сообщает РИА Новости.

"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходит в практическую плоскость, <...> министерством обороны в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", – сказал он.

Выступая перед журналистами, Фомин также призвал украинские власти "строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными".

Сегодня завершился первый день переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Переговоры предваряла встреча Мединского с лидером фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией.

Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.