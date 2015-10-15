Россия ждет от Казахстана утверждения до конца года плана взаимодействия

Российская сторона ждет от Казахстана утверждения нового Плана совместных действий на 2016–2018 годы. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин на встрече с Нурсултаном Назарбаевым в Акорде, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Я хотел бы отметить, что мы работаем в рамках двустороннего плана, который был принят в 2013 году и заканчивает свое действие в 2015 году. Наши коллеги готовят следующий план совместной работы на 2016–2018 годы. Мы направили нашим партнерам в Казахстане проект плана и надеемся, что до конца этого года, до декабря, он будет утвержден", – отметил Путин.
Также российский лидер акцентировал внимание на том, что, несмотря на санкции в отношении РФ, партнерство с Казахстаном продолжает развиваться, идет наращивание взаимных инвестиций.
"Российские инвестиции в казахстанскую экономику растут и достигли уже цифры более 9 миллиардов долларов. Через Россию идет основной объем транзита казахстанской нефти на внешние рынки. Это по нефтепроводам Атырау – Самара, Махачкала – Новороссийск и также по Каспийскому трубопроводу. Много больших интересных совместных проектов в области высоких технологий, промышленности, сельского хозяйства, энергетики", – заметил Президент, добавив, что аналогично развиваются отношение и по всем остальным направлениям.
"Мы в узком составе поговорили по ряду чувствительных направлений нашего сотрудничества. Но вначале я все-таки хотел бы отметить, что отношения у нас развиваются очень эффективно по всем направлениям. Я имею в виду политические и вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, организованной преступностью. Ну и, конечно, в сфере экономики. Мы наблюдаем определенный статистический спад небольшой, но по физическим объемам практически без изменений", – уточнил Путин.