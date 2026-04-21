Российское кино в казахстанской столице

Кино
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Фестиваль российского кино проходит в Астане в рамках Дней культуры России в Казахстане. В программу вошли киноленты, уже получившие широкий зрительский отклик. Зрители увидят семь картин разных жанров: «Авиатор», «Буратино», «Чебурашка-2», «Красный шелк», «Три кота. Путешествие во времени» и «Август».

фото МКИ РК

На торжественном открытии фестиваля генеральный директор «Роскино» Эльза Антонова зачитала приветствие министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. «Фестиваль российского кино в Казахстане – важное событие, объединяющее наши страны через искусство и кинематограф. Это мероприятие станет еще одним значимым шагом на пути укрепления дружбы между нашими народами, развития межгосударственного культурного обмена и дальнейшего плодотворного сотрудничества. Программа фестиваля представляет собой насыщенную палитру жанров, представленные фильмы позволят соприкоснуться с историей и культурой России, демонстрируя близкие обоим народам ценности и смыслы», – говорилось в приветствии.

От себя Эльза Антонова добавила, что ежегодно «Роскино» проводит много кинофестивалей по всему миру, но именно в Казахстане это событие всегда вызывает особый трепет у организаторов, которые с теплотой подходят к формированию программы.

– Дни культуры России в Казахстане – масштабное ежегодное мероприятие, традиционно вызывающее большой интерес. Фестиваль российского кино реа­лизован при поддержке Минис­терства культуры нашей страны. Мы привезли уникальную подборку фильмов, новинки российского кинематографа. Будет организован ряд мастер-классов для студентов казахстанских творческих вузов, – поделилась глава «Роскино».

Исполняющий обязанности президента АО «Казахфильм» Айдар Омаров отметил, что подобные проекты укрепляют двусторонние культурные связи и создают дополнительные возможности для продвижения национального кино.

– «Казахфильм» активно сотрудничает с киноконцерном «Мосфильм» и открытой киностудией «Лендок». В ближайшее время планируем запустить особый исторический проект, пока идут переговоры. Кроме того, уже на протяжении четырех лет «Казахфильм» совместно с Госфильмофондом России проводит оцифровку и реставрацию золотой коллекции казахского кинематографа, благодаря чему уже есть возможность выкладывать ретрофильмы в 4К-формате и вывозить их на показ зарубежному зрителю, – рассказал Айдар Омаров.

Открыла кинофестиваль спортивная драма «Первый на Олимпе» – художественная история о силе человеческого духа и характера, повествующая о первом советском олимпийском чемпионе по академической гребле. Представить картину в Астану приехал исполнитель одной из ролей Антон Савватимов.

– Задача спорта – мотивировать и заряжать. Наш фильм как раз об этом: о желании достигать, о вере в свою звезду. Я рад, что на показ пришли и совсем юные зрители. Хочу сказать именно вам: занимайтесь спортом и мечтайте, – обратился актер к зрителям, а уже после показа с удовольствием пообщался с ними.

Приехала на фестиваль и еще одна российская актриса – Дарья Кукарских, исполнительница роли Анастасии в фантастической мелодраме «Авиатор» режиссера Егора Кончаловского. Как охарактеризовала киноленту сама артистка, это фильм о человеческой судьбе и человеческой трагедии.

Добавим, что киномарафон продлится до 26 апреля.

#Астана #кино #Фестиваль российского кино

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]