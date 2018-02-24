Руководитель BI-Group предложил внедрить единую интеллектуальную систему недвижимости в Казахстане.
Жанат Тукпиев
Руководителю BI-Group Айдын Рахимбаев отметил, что компания планирует разработать пилотный проект по оцифровке и созданию единой интеллектуальной системы недвижимости в Казахстане. Благодаря системе невозможно будет приобрести жилье несоответствующее требованиям законодательства. Об этом он сообщил на открытии хакатона Open Data, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы знаем, что рынок недвижимости – это первичный рынок и вторичный рынок. Очень много всяких не слишком хороших историй, когда кто-то, кого-то обманывают и кидают. Представьте себе, что будет система, через которую невозможно приобрести жилье, которое не соответствует требованиям законодательства. Мы предлагаем создать единую защищенную базу на первичном и вторичном рынках. Теперь, не будет черных и белых риэлторов. Все это будет по умолчанию, мы на это рассчитываем.Все будет в цифре. Будет онлайн фиксации налогов, планировки. Планировка – это вообще огромная проблема для всех. Мы эту работу начали. Площадкой будет город Астана. Здесь, мы как пилотный проект запускаем, и я думаю, мы перейдем практически на всю страну", - сказал Рахимбаев.
Он также отметил, что конечной целью является перевести всю недвижимости на систему блокчейн.
"В конце концов, цель этой системы перевести всю недвижимость на систему блокчейн. Что это означает? Мы идем к нотариусу, ждем своей очереди и платим 30 тысяч тенге, только для того, чтобы зафиксировать. В принципе теперь даже нотариус не понадобится. Если кто -то с кем то договаривается о купле -продаже, то через систему блокчейн можно будет зафиксировать сделку и платеж уйдет", - сказал Рахимбаев.