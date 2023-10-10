Руководителей госорганов осудили за коррупцию в Астане

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Руководители госорганов осуждены за коррупцию в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по противодействию коррупции.

Фото: Kazpravda.kz

Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны осуждены за получение взятки (статья 366 УК РК):

- начальник управления ДЧС Астаны Б. Бейсенканов – к 5 годам лишения свободы;

- руководитель управления строительства столицы А. Жангасканов – к 4,5 годам лишения свободы;

- заместитель руководителя ДВГА Г. Айтжанова – к штрафу в 60 млн тенге;

- главный специалист ДВГА А. Абишева – к штрафу в 90 млн тенге.

Также за злоупотребление должностными полномочиями (статья 361 УК РК) осужден заместитель руководителя управления строительства Астаны Ж. Мурзахметов (к 4 годам ограничения свободы).

Все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

«Начальник управления ДЧС подозревался в получении взятки от представителей строительной организации в сумме 5 млн тенге за согласование документации о признании аварийным центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасулы, – детализировали в антикоре. – Заместитель руководителя и главный специалист ДВГА обвинялись в получении взятки в 2 млн тенге от представителей частной компании за положительное заключение по аудиторской проверке.

Руководителю управления строительства Астаны и его заместителю инкриминировано злоупотребление должностными полномочиями. Они склонили строительную компанию к приобретению материальных ценностей более чем на 21 млн тенге.

Руководитель управления строительства также обвинялся в получении взятки в 400 тысяч тенге от руководства ТОО за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам госзакупок».

Этим же приговором представители частной строительной компании осуждены к штрафам в общей сумме около 500 млн тенге за дачу взяток всем вышеуказанным должностным лицам.

В соответствии со статьей 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

#Астана #суд #приговор #коррупция #Антикор #чиновники

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