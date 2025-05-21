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Должностное лицо признано виновным в получении, а руководитель субъекта квазигосударственного сектора – в даче взятки в сумме 500 тыс. тенге за утверждение заведомо завышенной стоимости тарифа по транспортировке электроэнергии для населения региона на 2025 год.



Сагымбекову и Кузембаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 15 млн тенге и 10 млн тенге соответственно.



Кроме того, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.



Судебный акт в законную силу не вступил.