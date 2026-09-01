Директор стоматологических клиник вносил в систему фиктивные данные о лечении детей

По инициативе прокуратуры Алматинской области пресечена схема незаконного получения средств обязательного социального медицинского страхования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Проверка выявила, что за счет фиктивных медицинских услуг из Фонда ОСМС незаконно получено 65,9 млн теңге.

"Установлено, что директор двух частных стоматологических клиник использовал персональные данные пациентов и вносил в медицинскую информационную систему недостоверные сведения о якобы оказанных детям с врожденными патологиями ортодонтических услугах. На основании этих сведений производились выплаты из средств ФСМС", - говорится в сообщении.

По материалам прокурорской проверки зарегистрировано уголовное дело по п. 2) ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Приговором суда города Конаев виновное лицо осуждено, причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.