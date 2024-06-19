Руководителя госинспекции труда осудили в Атырау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В суде №2 города Атырау огласили приговор в отношении руководителя отдела областного управления госинспекции труда С. Джабасова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Как уточняется, он осужден за покушение на хищение мошенническим путем денег предпринимателя и подстрекательство его к даче взятки сотрудникам за прекращение уголовного преследования по факту смерти двух работников на производстве.

«По приговору суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. В рамках превентивных мер к процессу в режиме онлайн были подключены сотрудники управления инспекции труда», – говорится в официальном сообщении.

В Антикоре добавили, что приговор в законную силу не вступил.