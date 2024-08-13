Новый срок получил глава управления культуры Улытау

Он признан виновным в хищении 2,3 млн бюджетных тенге путем их незаконного перечисления за невыполненные работы по изданию сборников статей специалистов-музееведов и других ученых.

«Поскольку Омар ранее приговором Жезказганского городского суда от 12 марта 2024 года был осужден к 6 годам лишения свободы за получение взятки, на основании ст. 58 ч. 3,6 УК РК «Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений» ему по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения неотбытой части наказания окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», – говорится в официальном сообщении.