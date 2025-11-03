Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по ВКО начал расследование в отношении бывшего руководства коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Таза Өскемен» акимата Усть-Каменогорска по факту хищения бюджетных средств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По данным пресс-службы департамента, в числе подозреваемых - бывший директор предприятия, его заместитель, а также предприниматель. Данные лица в период 2022-2023 годов, используя служебное положение, без проведения госзакупок систематически перечисляли аффилированным коммерческим структурам бюджетные средства, выделенные на содержание дорог.

«Схема заключалась в оформлении фиктивных документов на поставку материалов и аренду техники. В документах указывались ложные сведения о закупе битума и песка для ремонта дорог, об аренде спецтехники с цистернами для откачки воды, а также о приобретении материалов для изготовления уже установленных 23 остановочных павильонов», - уточнили в ведомстве.

Полученные суммы обналичивались через индивидуального предпринимателя и распределялись между участниками схемы. Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 млн тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели квартиру в элитном ЖК Усть-Каменогорска, автомобили «BMW X6M», «Subaru Forester», а также земельные участки. С санкции суда на данное имущество наложен арест.

«В отношении бывшего директора предприятия «Таза Өскемен» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - пояснили в АФМ ВКО.

Иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.