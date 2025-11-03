Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ

Закон и Порядок
156
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по ВКО начал расследование в отношении бывшего руководства коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Таза Өскемен» акимата Усть-Каменогорска по факту хищения бюджетных средств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

По данным пресс-службы департамента, в числе подозреваемых - бывший директор предприятия, его заместитель, а также предприниматель. Данные лица в период 2022-2023 годов, используя служебное положение, без проведения госзакупок систематически перечисляли аффилированным коммерческим структурам бюджетные средства, выделенные на содержание дорог.

«Схема заключалась в оформлении фиктивных документов на поставку материалов и аренду техники. В документах указывались ложные сведения о закупе битума и песка для ремонта дорог, об аренде спецтехники с цистернами для откачки воды, а также о приобретении материалов для изготовления уже установленных 23 остановочных павильонов», - уточнили в ведомстве.

Полученные суммы обналичивались через индивидуального предпринимателя и распределялись между участниками схемы. Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 млн тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели квартиру в элитном ЖК Усть-Каменогорска, автомобили «BMW X6M», «Subaru Forester», а также земельные участки. С санкции суда на данное имущество наложен арест.

«В отношении бывшего директора предприятия «Таза Өскемен» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», - пояснили в АФМ ВКО.

Иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

 

#хищение #ВКО #КГП

Популярное

Все
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Костанайская модель представит Казахстан на конкурсе Miss Universe в Таиланде
Исполнение поручений Президента: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сербию
Возле пирамид Гизы открылся Большой Египетский музей
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Столичные школьники представили проект по железнодорожной безопасности
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

МВД: «Погоня за популярностью» не должна быть выше культуры…
Полиция помогла пенсионеру вернуть 800 тысяч тенге в област…
С начала года в столице зарегистрировали более 200 фактов в…
Полицейские в Астане задержали мошенницу по визам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]