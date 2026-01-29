Как было заверено, будут приняты конкретные действия по недопущению подобных ситуаций в будущем и обеспечению надежной и безопасной работы объектов

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр провел встречу с управляющим директором Евразийского подразделения корпорации «Шеврон» Дереком Магнессом. Участие в ней также приняли министр энергетики Ерлан Аккенженов и председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Особое внимание было уделено проекту Тенгиз, который является флагманом казахстанско-американского энергетического сотрудничества.

Дерек Магнесс отметил, что благодаря инвестиционному климату в Казахстане Тенгизским проектом достигнуты значительные производственные показатели. Представитель «Шеврон» подчеркнул предсказуемость регуляторной среды и конструктивное взаимодействие с государственными органами, создающие условия для долгосрочных инвестиций.

Вместе с тем Роман Скляр выразил обеспокоенность в связи с произошедшими инцидентами на месторождении Тенгиз, которые привели к временной остановке добычи. Руководство «Шеврон» проинформировало о принятых мерах по устранению последствий инцидентов и поэтапному наращиванию добычи нефти. Также руководство Шеврон заверило, что примет конкретные действия по недопущению подобных ситуаций в будущем и обеспечению надежной и безопасной работы объектов.

Кроме этого, обсуждены вопросы развития геологоразведочных работ. «Шеврон» сообщил о заинтересованности по ряду геологоразведочных проектов. В завершение встречи стороны подтвердили взаимную приверженность дальнейшему развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, а также готовность к конструктивному диалогу по всем направлениям взаимодействия.