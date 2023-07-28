Руководство управления образования города Шымкента заявило, что успешно решило вопрос ликвидации обучения в три смены

Добиться этого удалось благодаря тому, что в мегаполисе активно открываются частные школы, строятся новые учебные заведения и расширяются за счет строительства дополнительных пристроек существующие образовательные учреждения.

– Все без исключения объекты образования должны быть готовы к учебному году, – такую задачу поставил аким Шымкента Мурат Айтенов перед руководством городского управления образования и подрядными организациями, выигравшими конкурсы государственных закупок на строительство и ремонт школ. – Буду приезжать на объекты без предупреждения, чтобы регулярно видеть, как продвигается дело. При этом качество работ и используемых материалов будет находиться под моим особым контролем.

Во всех без исключения школах города летом проведен текущий ремонт, на который выделены средства из городской казны. Сейчас продолжается капитальный ремонт девяти зданий, среди которых четыре школы, два детских сада, колледж и две специальные школы-интерната. Весь объем запланированных работ на каждом из этих объектов будет завершен до конца августа, с тем чтобы 1 сентября в них смогли заниматься дети. Заявление акима города о намерении взять школы под пристальный контроль вполне объяснимо обеспокоенностью, что какая-то из компаний может не справиться вовремя с порученным объемом.

Средняя школа № 78, рассчитанная на 465 мест, сдана в эксплуатацию почти 20 лет назад. По производственному графику завершить весь объем работ необходимо в середине августа. Пока капитальный ремонт здания выполнен на 60%.

Специальная школа-интернат № 1 для детей с нарушением слуха тоже дождалась капитального ремонта. По проекту предполагается обновление трехэтажного здания и замена инженерно-коммуникационных сетей.

Наряду с проведением капитального ремонта здания общеобразовательной школы № 93 им. В. Терешковой, первый корпус которой в микрорайоне «Жанаталап» построен в далеком 1951 году, строится дополнительная спортивная площадка и проводится благоустройство территории.

Дополнительный учебный корпус на 600 мест сдадут в эксплуатацию к 1 сентяб­ря в школе-гимназии № 65 им. Ы. Алтынсарина. Учебное заведение рассчитано на 1 251 место, а обучаются здесь 3 567 учеников. В трех­этажном здании общей площадью 5 тыс. кв. м смогут разместиться учащиеся начальной школы. Здесь есть возможность оборудовать 25 учебных классов, каждый из которых рассчитан на 24 ребенка. Учащихся обеспечат столовой на 220 мест и тренажерным залом. Также в дополнительном корпусе предусмотрена библиотека на 10 тыс. книг с тремя компьютерными местами и шахматный клуб.

Ликвидировать дефицит учебных мест помогает и строительство новых школ. По национальному проекту «Комфортная школа» в мегаполисе запланировано в ближайшие годы строительство 25 современных школ, одна из которых будет рассчитана на 2 тыс. мест. Для ее возведения уже выделен земельный участок, разрабатывается проектно-сметная документация, а жители микрорайонов «Достық» и «Нұршуақ» с нетерпением ждут окончания строительства. Сдача школы в экс­плуатацию запланирована на конец 2024 года.

До конца текущего года в городе обещают построить шесть новых школ. Их возведут на деньги, изъятые у коррупционеров. Предполагается, что на эти цели будет направлено 17 млрд тенге.