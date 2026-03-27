Как уточнили в министерстве, также проверяются все доводы, озвучиваемые в публичном пространстве.

По факту ДТП, в результате которого погибли три человека, ранее было возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемому водителю автомобиля ZEEKR с санкции суда применен арест. Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Одновременно по поручению министра начата служебная проверка. Для того, чтобы обеспечить ее объективность и полноту, в Алматы направлены руководители Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом вместе с опытными сотрудниками.

Отдельно отмечу: по доводам о возможной незаконной выдаче государственных номерных знаков Департаментом собственной безопасности уже возбуждено уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело по факту бездействия в отношении водителя одного из руководителей Департамента полиции. Он водворен в изолятор временного содержания. В рамках как служебной проверки, так и уголовных дел будут детально проверены все обстоятельства, включая информацию, распространяемую в медиапространстве», – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.