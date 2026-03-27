По поручению министра внутренних дел Ержана Саденова резонансное ДТП в Алматы с первых часов находится на особом контроле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
Как уточнили в министерстве, также проверяются все доводы, озвучиваемые в публичном пространстве.
По факту ДТП, в результате которого погибли три человека, ранее было возбуждено уголовное дело.
«Подозреваемому водителю автомобиля ZEEKR с санкции суда применен арест. Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Одновременно по поручению министра начата служебная проверка. Для того, чтобы обеспечить ее объективность и полноту, в Алматы направлены руководители Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом вместе с опытными сотрудниками.
Отдельно отмечу: по доводам о возможной незаконной выдаче государственных номерных знаков Департаментом собственной безопасности уже возбуждено уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело по факту бездействия в отношении водителя одного из руководителей Департамента полиции. Он водворен в изолятор временного содержания. В рамках как служебной проверки, так и уголовных дел будут детально проверены все обстоятельства, включая информацию, распространяемую в медиапространстве», – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Кроме того, в связи с выявленными упущениями уже приняты кадровые решения.
«Приказом министра освобождены от занимаемых должностей заместитель начальника Департамента полиции города Алматы, курирующий наружные службы и дорожную безопасность, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности. Подчеркиваем: если нарушения подтвердятся, ответственность понесут все – как непосредственные участники, так и должностные лица, чьи действия или бездействие могли повлиять на произошедшее либо способствовать его сокрытию. Отдельно обращаемся к гражданам, пользователям социальных сетей и представителям СМИ – призываем воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации, а также преждевременных выводов. За распространение ложных сведений предусмотрена административная и уголовная ответственность для всех без исключения», – говорится в тексте обращения.
Там же сказано, что МВД действует принципиально и последовательно.
«Грубые нарушения закона и правил дорожного движения пресекались и будут пресекаться. Каждый, кто сознательно игнорирует закон, понесет ответственность. Закон един для всех - вне зависимости от статуса, положения и связей. Правопорядок и безопасность граждан будут обеспечены в полном объеме», – заключил спикер.