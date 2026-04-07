Ряд законов подписал Касым-Жомарт Токаев

Пресс-служба Главы государства сообщила о подписании Президентом ряда законов, передает Kazpravda.kz

Так, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан».

Также, Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Протокола, касающегося изменения статьи 50 а) Конвенции о международной гражданской авиации, и Протокола, касающегося изменения статьи 56 Конвенции о международной гражданской авиации».

Кроме того, Президент подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения».

Тексты законов публикуются в печати.

 

Популярное

Все
Спасибо за мужество и стойкость
ИП вне игры: почему B2B стало неэффективным для бизнеса?
Жизнь без границ
Две медали из Каира
ЗОЖ – путевка в будущее
В преддверии эпохи умных машзаводов
В Анталье прошел VIII Международный форум по этноспорту
Наука должна давать реальный экономический эффект
Вузы внедряют искусственный интеллект
Формируется новая модель геологоразведки
В стиле Royal Danish Theatre
Алаколь готовится к приему туристов
На Кубке Австрии
На ошибках учатся?..
Цифровизация в АПК: настоящее и перспективы
О качестве и безопасности психологической помощи
Исторический успех
Теннисный дебют Туркестана
Обеспечить успешную социальную адаптацию
Казахстан и Узбекистан провели первое заседание по геологии и редкоземельным металлам
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Парк превратился в современную зону отдыха
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Спрос высокий на газоблоки
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
И дольше века длится день газеты
В американском журнале вышла статья Токаева о новой Конституции
Здесь важны прикосновения и звуки
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме

Читайте также

Глава государства направил телеграмму поздравления Президен…
Начато 14 расследований по фактам хищения средств ОСМС - АФМ
Глава государства принял посла Саудовской Аравии
Глава государства принял основателя «Русской медной компани…

