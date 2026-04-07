Так, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан».

Также, Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Протокола, касающегося изменения статьи 50 а) Конвенции о международной гражданской авиации, и Протокола, касающегося изменения статьи 56 Конвенции о международной гражданской авиации».

Кроме того, Президент подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения».

